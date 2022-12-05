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  • 最新投票︰2022-12-05

    政府計劃明年8月起實施私家車過海三隧分流方案，建議紅隧、東隧劃一加價到30元，西隧則減價至60元，你認為這個措拖有助解決紅隧、東隧塞車的問題嗎？(423人參與)280

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