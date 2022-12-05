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最新投票︰2022-12-05
政府計劃明年8月起實施私家車過海三隧分流方案，建議紅隧、東隧劃一加價到30元，西隧則減價至60元，你認為這個措拖有助解決紅隧、東隧塞車的問題嗎？
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2022-12-05
政府計劃明年8月起實施私家車過海三隧分流方案，建議紅隧、東隧劃一加價到30元，西隧則減價至60元，你認為這個措拖有助解決紅隧、東隧塞車的問題嗎？（本文）
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2022-12-05
上屆政府提出發展「北部都會區」，擬收回約700公頃私人濕地和魚塘，並重新「劃界」設立多功能濕地保育公園。有團體發現，自去年公布發展起，範圍內的新擴張棕地達135幅面積合共約38公頃，當中逾一成新增棕地位於海岸或濕地保育區或緩衝區，懷疑有人先破壞土地以避保育，環保署指已持續加強監察，若發現違法會採取行動。你認為政府應加強措施以遏止棕地入侵濕地情況嗎？
1
2022-11-28
台灣九合一地方選舉結果出爐，民進黨大敗僅保住5席，蔡英文辭黨主席以示負責。你認為民進黨大敗的主要原因是甚麼？
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2022-11-28
兩電明年加價，有立法會議員批評政府默許兩電分割本港市場，建議政府從內地引電，並規定兩電購買一定數量的內地電力。你點睇？
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2022-11-21
香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，其後亦被指所持的國旗不合規格。近日再揭出早前港隊參與欖球世界盃賽事時的片段上所表示國歌名稱有錯誤。港協暨奧委會擬制定指引，當港隊在外出賽時，如遇上國歌出錯，港隊代表會舉起「T或交叉」手勢示意主辦方暫停，若未有暫停便會「拉隊」離場。你點睇該指引？
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2022-12-05
政府計劃明年8月起實施私家車過海三隧分流方案，建議紅隧、東隧劃一加價到30元，西隧則減價至60元，你認為這個措拖有助解決紅隧、東隧塞車的問題嗎？
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2022-12-05
上屆政府提出發展「北部都會區」，擬收回約700公頃私人濕地和魚塘，並重新「劃界」設立多功能濕地保育公園。有團體發現，自去年公布發展起，範圍內的新擴張棕地達135幅面積合共約38公頃，當中逾一成新增棕地位於海岸或濕地保育區或緩衝區，懷疑有人先破壞土地以避保育，環保署指已持續加強監察，若發現違法會採取行動。你認為政府應加強措施以遏止棕地入侵濕地情況嗎？
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