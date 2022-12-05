上屆政府提出發展「北部都會區」，擬收回約700公頃私人濕地和魚塘，並重新「劃界」設立多功能濕地保育公園。有團體發現，自去年公布發展起，範圍內的新擴張棕地達135幅面積合共約38公頃，當中逾一成新增棕地位於海岸或濕地保育區或緩衝區，懷疑有人先破壞土地以避保育，環保署指已持續加強監察，若發現違法會採取行動。你認為政府應加強措施以遏止棕地入侵濕地情況嗎？（本文）