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最新投票︰2022-12-12
內地近日公布放寬防疫措施，大部分場所不用掃健康碼，澳門亦宣布市民進入公共場所時毋須掃碼。你認為香港應否跟隨內地及澳門做法，取消「安心出行」及疫苗通行證？
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【匯市Easy叻】通脹放緩拖累美匯，圓匯升至130才回
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2022-12-12
內地近日公布放寬防疫措施，大部分場所不用掃健康碼，澳門亦宣布市民進入公共場所時毋須掃碼。你認為香港應否跟隨內地及澳門做法，取消「安心出行」及疫苗通行證？（本文）
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2022-12-12
世界盃4強出爐，你睇好哪支球隊可於周日決賽中奪冠？
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2022-12-05
政府計劃明年8月起實施私家車過海三隧分流方案，建議紅隧、東隧劃一加價到30元，西隧則減價至60元，你認為這個措拖有助解決紅隧、東隧塞車的問題嗎？
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2022-12-05
上屆政府提出發展「北部都會區」，擬收回約700公頃私人濕地和魚塘，並重新「劃界」設立多功能濕地保育公園。有團體發現，自去年公布發展起，範圍內的新擴張棕地達135幅面積合共約38公頃，當中逾一成新增棕地位於海岸或濕地保育區或緩衝區，懷疑有人先破壞土地以避保育，環保署指已持續加強監察，若發現違法會採取行動。你認為政府應加強措施以遏止棕地入侵濕地情況嗎？
1
2022-11-28
台灣九合一地方選舉結果出爐，民進黨大敗僅保住5席，蔡英文辭黨主席以示負責。你認為民進黨大敗的主要原因是甚麼？
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2022-12-12
內地近日公布放寬防疫措施，大部分場所不用掃健康碼，澳門亦宣布市民進入公共場所時毋須掃碼。你認為香港應否跟隨內地及澳門做法，取消「安心出行」及疫苗通行證？
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2022-12-12
世界盃4強出爐，你睇好哪支球隊可於周日決賽中奪冠？
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