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  • 最新投票︰2022-12-12

    內地近日公布放寬防疫措施，大部分場所不用掃健康碼，澳門亦宣布市民進入公共場所時毋須掃碼。你認為香港應否跟隨內地及澳門做法，取消「安心出行」及疫苗通行證？(482人參與)127

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