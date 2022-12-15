Google拒絕港府要求，在顯示「香港國歌」搜尋結果時將「中國國歌」置頂，Google表示搜尋結果是基於演算法推算不能由公司決定。行政會議成員湯家驊表示Google若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法。你點睇Google的回應？（本文）