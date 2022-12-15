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最新投票︰2022-12-15
Google拒絕港府要求，在顯示「香港國歌」搜尋結果時將「中國國歌」置頂，Google表示搜尋結果是基於演算法推算不能由公司決定。行政會議成員湯家驊表示Google若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法。你點睇Google的回應？
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2022-12-15
Google拒絕港府要求，在顯示「香港國歌」搜尋結果時將「中國國歌」置頂，Google表示搜尋結果是基於演算法推算不能由公司決定。行政會議成員湯家驊表示Google若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法。你點睇Google的回應？（本文）
175
2022-12-12
內地近日公布放寬防疫措施，大部分場所不用掃健康碼，澳門亦宣布市民進入公共場所時毋須掃碼。你認為香港應否跟隨內地及澳門做法，取消「安心出行」及疫苗通行證？
149
2022-12-12
世界盃4強出爐，你睇好哪支球隊可於周日決賽中奪冠？
2
2022-12-05
政府計劃明年8月起實施私家車過海三隧分流方案，建議紅隧、東隧劃一加價到30元，西隧則減價至60元，你認為這個措拖有助解決紅隧、東隧塞車的問題嗎？
339
2022-12-05
上屆政府提出發展「北部都會區」，擬收回約700公頃私人濕地和魚塘，並重新「劃界」設立多功能濕地保育公園。有團體發現，自去年公布發展起，範圍內的新擴張棕地達135幅面積合共約38公頃，當中逾一成新增棕地位於海岸或濕地保育區或緩衝區，懷疑有人先破壞土地以避保育，環保署指已持續加強監察，若發現違法會採取行動。你認為政府應加強措施以遏止棕地入侵濕地情況嗎？
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2022-12-15
Google拒絕港府要求，在顯示「香港國歌」搜尋結果時將「中國國歌」置頂，Google表示搜尋結果是基於演算法推算不能由公司決定。行政會議成員湯家驊表示Google若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法。你點睇Google的回應？
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2022-12-12
世界盃4強出爐，你睇好哪支球隊可於周日決賽中奪冠？
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