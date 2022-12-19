四個月大女嬰日前完成換心手術，心臟來自內地，為香港首次批准內地器官送港進行移植，惹來醫學界不少爭議。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，內地已改革器官移植計劃，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加香港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。你贊成將跨境移植制度恆常化嗎？（本文）