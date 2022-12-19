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最新投票︰2022-12-19
四個月大女嬰日前完成換心手術，心臟來自內地，為香港首次批准內地器官送港進行移植，惹來醫學界不少爭議。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，內地已改革器官移植計劃，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加香港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。你贊成將跨境移植制度恆常化嗎？
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2022-12-19
四個月大女嬰日前完成換心手術，心臟來自內地，為香港首次批准內地器官送港進行移植，惹來醫學界不少爭議。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，內地已改革器官移植計劃，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加香港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。你贊成將跨境移植制度恆常化嗎？（本文）
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2022-12-19
教育局公布《教師專業操守指引》，列出共8項教師專業守準則，並列出教師40項「應該」和32項「不應」做的行為，違者可終身停牌。你點睇？
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2022-12-15
Google拒絕港府要求，在顯示「香港國歌」搜尋結果時將「中國國歌」置頂，Google表示搜尋結果是基於演算法推算不能由公司決定。行政會議成員湯家驊表示Google若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法。你點睇Google的回應？
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2022-12-12
內地近日公布放寬防疫措施，大部分場所不用掃健康碼，澳門亦宣布市民進入公共場所時毋須掃碼。你認為香港應否跟隨內地及澳門做法，取消「安心出行」及疫苗通行證？
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2022-12-12
世界盃4強出爐，你睇好哪支球隊可於周日決賽中奪冠？
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2022-12-19
四個月大女嬰日前完成換心手術，心臟來自內地，為香港首次批准內地器官送港進行移植，惹來醫學界不少爭議。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，內地已改革器官移植計劃，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加香港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。你贊成將跨境移植制度恆常化嗎？
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2022-12-19
教育局公布《教師專業操守指引》，列出共8項教師專業守準則，並列出教師40項「應該」和32項「不應」做的行為，違者可終身停牌。你點睇？
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