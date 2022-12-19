  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-12-19

    四個月大女嬰日前完成換心手術，心臟來自內地，為香港首次批准內地器官送港進行移植，惹來醫學界不少爭議。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，內地已改革器官移植計劃，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加香港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。你贊成將跨境移植制度恆常化嗎？(528人參與)111

    我要投票

    • 意見︰
    • 贊成
    • 不贊成
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (528人參與)

    • 贊成
      • 91%
    • 不贊成
      • 8%
    • 無意見
      • 1%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk