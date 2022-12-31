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  • 最新投票︰2022-12-28

    香港與內地通關在即，社會有聲音憂慮或因內地人士湧港接種疫苗及搶購藥物，導致供應短缺。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁指出，現時澳門容許內地旅客在當地以付費方式接種疫苗，他認為香港可仿效。你贊同向來港接種疫苗的非港人收費嗎？(221人參與)183

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    • 本港與內地通關後，有擔心本港止痛退燒藥缺貨情況更嚴重，你認為香港需要對止痛退燒藥物實施「限藥令」嗎？︰
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    本港與內地通關後，有擔心本港止痛退燒藥缺貨情況更嚴重，你認為香港需要對止痛退燒藥物實施「限藥令」嗎？

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