香港與內地通關在即，社會有聲音憂慮或因內地人士湧港接種疫苗及搶購藥物，導致供應短缺。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁指出，現時澳門容許內地旅客在當地以付費方式接種疫苗，他認為香港可仿效。你贊同向來港接種疫苗的非港人收費嗎？（本文）