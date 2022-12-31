行政長官李家超宣布由12月29日起，取消密切接觸者的「檢疫令」、疫苗通行證、限聚令及1.5米餐桌距離等措施；同時取消所有由海外、內地、澳門及台灣入境的強制核酸檢測，改成快測到第五天的健康建議；但「口罩令」和確診者隔離令則會維持。你認為這個程度的放寛是否恰當？（本文）