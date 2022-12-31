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  • 最新投票︰2022-12-31

    人大常委會通過《港區國安法》釋法，海外律師須獲特首發證明書方可處理國安案件，李家超強調僅涉及《國安法》案件，形容「涉及範圍好窄」。你點睇是次人大釋法？(30人參與)64

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