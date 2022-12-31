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最新投票︰2022-12-31
人大常委會通過《港區國安法》釋法，海外律師須獲特首發證明書方可處理國安案件，李家超強調僅涉及《國安法》案件，形容「涉及範圍好窄」。你點睇是次人大釋法？
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2022-12-31
人大常委會通過《港區國安法》釋法，海外律師須獲特首發證明書方可處理國安案件，李家超強調僅涉及《國安法》案件，形容「涉及範圍好窄」。你點睇是次人大釋法？（本文）
64
2022-12-28
行政長官李家超宣布由12月29日起，取消密切接觸者的「檢疫令」、疫苗通行證、限聚令及1.5米餐桌距離等措施；同時取消所有由海外、內地、澳門及台灣入境的強制核酸檢測，改成快測到第五天的健康建議；但「口罩令」和確診者隔離令則會維持。你認為這個程度的放寛是否恰當？
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2022-12-28
香港與內地通關在即，社會有聲音憂慮或因內地人士湧港接種疫苗及搶購藥物，導致供應短缺。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁指出，現時澳門容許內地旅客在當地以付費方式接種疫苗，他認為香港可仿效。你贊同向來港接種疫苗的非港人收費嗎？
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2022-12-19
四個月大女嬰日前完成換心手術，心臟來自內地，為香港首次批准內地器官送港進行移植，惹來醫學界不少爭議。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡認為，內地已改革器官移植計劃，香港可探討恆常化跨境移植制度，但推行前要增加香港對內地器官移植機制的信任度，否則可能影響香港捐贈意欲。你贊成將跨境移植制度恆常化嗎？
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2022-12-19
教育局公布《教師專業操守指引》，列出共8項教師專業守準則，並列出教師40項「應該」和32項「不應」做的行為，違者可終身停牌。你點睇？
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2022-12-31
人大常委會通過《港區國安法》釋法，海外律師須獲特首發證明書方可處理國安案件，李家超強調僅涉及《國安法》案件，形容「涉及範圍好窄」。你點睇是次人大釋法？
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2022-12-28
行政長官李家超宣布由12月29日起，取消密切接觸者的「檢疫令」、疫苗通行證、限聚令及1.5米餐桌距離等措施；同時取消所有由海外、內地、澳門及台灣入境的強制核酸檢測，改成快測到第五天的健康建議；但「口罩令」和確診者隔離令則會維持。你認為這個程度的放寛是否恰當？
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