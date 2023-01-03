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最新投票︰2023-01-03
政府呼籲私家醫院和診所為新冠確診病人提供醫療服務，惟「非符合資格人士」（即包括非本地居民及旅客等）如要醫生處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物，需要繳付逾6000元藥物費用。你認為做法是否合理？
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2023-01-03
政府呼籲私家醫院和診所為新冠確診病人提供醫療服務，惟「非符合資格人士」（即包括非本地居民及旅客等）如要醫生處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物，需要繳付逾6000元藥物費用。你認為做法是否合理？（本文）
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2023-01-03
創新科技及工業局局長孫東表示，土地與人才問題影響創科產業發展，認為釋放土地要有新思維和舉措，至於財政補貼人才治標不治本，最重要是發展好創科產業，你認同他的說法嗎？
4
2022-12-31
人大常委會通過《港區國安法》釋法，海外律師須獲特首發證明書方可處理國安案件，李家超強調僅涉及《國安法》案件，形容「涉及範圍好窄」。你點睇是次人大釋法？
167
2022-12-28
行政長官李家超宣布由12月29日起，取消密切接觸者的「檢疫令」、疫苗通行證、限聚令及1.5米餐桌距離等措施；同時取消所有由海外、內地、澳門及台灣入境的強制核酸檢測，改成快測到第五天的健康建議；但「口罩令」和確診者隔離令則會維持。你認為這個程度的放寛是否恰當？
139
2022-12-28
香港與內地通關在即，社會有聲音憂慮或因內地人士湧港接種疫苗及搶購藥物，導致供應短缺。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁指出，現時澳門容許內地旅客在當地以付費方式接種疫苗，他認為香港可仿效。你贊同向來港接種疫苗的非港人收費嗎？
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政府呼籲私家醫院和診所為新冠確診病人提供醫療服務，惟「非符合資格人士」（即包括非本地居民及旅客等）如要醫生處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物，需要繳付逾6000元藥物費用。你認為做法是否合理？
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創新科技及工業局局長孫東表示，土地與人才問題影響創科產業發展，認為釋放土地要有新思維和舉措，至於財政補貼人才治標不治本，最重要是發展好創科產業，你認同他的說法嗎？
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