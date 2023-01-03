  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2023-01-03

    政府呼籲私家醫院和診所為新冠確診病人提供醫療服務，惟「非符合資格人士」（即包括非本地居民及旅客等）如要醫生處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物，需要繳付逾6000元藥物費用。你認為做法是否合理？(364人參與)37

    我要投票

    • 意見︰
    • 合理
    • 不合理
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (364人參與)

    • 合理
      • 92%
    • 不合理
      • 7%
    • 無意見
      • 1%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk