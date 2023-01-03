政府呼籲私家醫院和診所為新冠確診病人提供醫療服務，惟「非符合資格人士」（即包括非本地居民及旅客等）如要醫生處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物，需要繳付逾6000元藥物費用。你認為做法是否合理？（本文）