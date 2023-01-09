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  • 最新投票︰2023-01-09

    建制派節目主持屈穎妍質疑立法會議員每年有約80日有薪暑假，質問監察社會的議員何以能一齊放兩個月半暑假，停頓整個議會。多位立法會議員不認同屈穎妍批評，有議員指休會期間仍有不少議會事務要跟進及參與外訪等工作，休會不等於休假。你認為應取消議員80日「暑假」嗎？(974人參與)342

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