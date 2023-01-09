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最新投票︰2023-01-09
澳門表示新冠病毒成為風土病，患者毋須上報，症狀不重人士則可以上班。你認為香港應否跟隨澳門做法？
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【匯市Easy叻】美通脹下半年回穩，商幣續強唔使驚震！
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2023-01-09
建制派節目主持屈穎妍質疑立法會議員每年有約80日有薪暑假，質問監察社會的議員何以能一齊放兩個月半暑假，停頓整個議會。多位立法會議員不認同屈穎妍批評，有議員指休會期間仍有不少議會事務要跟進及參與外訪等工作，休會不等於休假。你認為應取消議員80日「暑假」嗎？
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2023-01-09
澳門表示新冠病毒成為風土病，患者毋須上報，症狀不重人士則可以上班。你認為香港應否跟隨澳門做法？（本文）
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2023-01-03
政府呼籲私家醫院和診所為新冠確診病人提供醫療服務，惟「非符合資格人士」（即包括非本地居民及旅客等）如要醫生處方由政府提供的兩款新冠口服抗病毒藥物，需要繳付逾6000元藥物費用。你認為做法是否合理？
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2023-01-03
創新科技及工業局局長孫東表示，土地與人才問題影響創科產業發展，認為釋放土地要有新思維和舉措，至於財政補貼人才治標不治本，最重要是發展好創科產業，你認同他的說法嗎？
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2022-12-31
人大常委會通過《港區國安法》釋法，海外律師須獲特首發證明書方可處理國安案件，李家超強調僅涉及《國安法》案件，形容「涉及範圍好窄」。你點睇是次人大釋法？
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2023-01-09
建制派節目主持屈穎妍質疑立法會議員每年有約80日有薪暑假，質問監察社會的議員何以能一齊放兩個月半暑假，停頓整個議會。多位立法會議員不認同屈穎妍批評，有議員指休會期間仍有不少議會事務要跟進及參與外訪等工作，休會不等於休假。你認為應取消議員80日「暑假」嗎？
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2023-01-09
澳門表示新冠病毒成為風土病，患者毋須上報，症狀不重人士則可以上班。你認為香港應否跟隨澳門做法？
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