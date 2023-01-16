  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2023-01-16

    兩名公院醫生涉「鄧桂思案」被刑事檢控誤殺，病人政策連線主席林志釉擔心，事件或會加重醫生壓力，或因害怕出錯已採取保守醫療程序。你會否擔心「醫生因醫療事件被控誤殺」一事將影響本港整體醫療服務效率及專業發展？(390人參與)51

    我要投票

    • 意見︰
    • 擔心
    • 不擔心
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (390人參與)

    • 擔心
      • 63%
    • 不擔心
      • 34%
    • 無意見
      • 3%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk