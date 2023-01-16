兩名公院醫生涉「鄧桂思案」被刑事檢控誤殺，病人政策連線主席林志釉擔心，事件或會加重醫生壓力，或因害怕出錯已採取保守醫療程序。你會否擔心「醫生因醫療事件被控誤殺」一事將影響本港整體醫療服務效率及專業發展？（本文）