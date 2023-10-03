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本港地產代理公布樓價指數連跌7周，第3季樓價累跌5.48%。有地產發展商建議政府分階段「減辣」，減輕市民財務負擔，又建議放寬海外專才置業安排吸引更多人才來港。你認同政府應該減辣嗎？
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2023-10-03
本港地產代理公布樓價指數連跌7周，第3季樓價累跌5.48%。有地產發展商建議政府分階段「減辣」，減輕市民財務負擔，又建議放寬海外專才置業安排吸引更多人才來港。你認同政府應該減辣嗎？ （本文）
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2023-10-03
路透社報道，拜登政府最快本月初收緊對中國的AI晶片及半導體生產設施的出口管制，美方將會尋求措施與荷蘭、日本規定一致，你是否認同中國應該對美國作出更強烈反制？
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2023-09-25
港鐵將軍澳綫周日被發現有一列載客列車疑遭人塗鴉，至少兩卡車身被塗上多種色彩的文字，警方當日中午指接到報案，稱列車被塗鴉面積22米乘1.5米，案件列作刑毀處理。網民議論紛紛，有人指「靚過所謂藝術列車」，港鐵則呼籲公眾勿以身試法。對於今次事件，你有何看法？
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2023-09-25
政府上周五放寬樓花按保，1,000萬港元或以下合資格樓花最高可借9成，你認為該措施有助推動樓市嗎？
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2023-09-18
網上虛擬資產交易平台JPEX於去年起高調進駐香港，獲多位藝人、KOL支持及協助宣傳。證監會於本月初點名平台屬無牌經營後，大量投資者難以提取資金，懷疑涉及詐騙，款項超過3,000萬。有人質疑證監會未有及早介入，令受害人數急速增加，你認同嗎？
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2023-10-03
本港地產代理公布樓價指數連跌7周，第3季樓價累跌5.48%。有地產發展商建議政府分階段「減辣」，減輕市民財務負擔，又建議放寬海外專才置業安排吸引更多人才來港。你認同政府應該減辣嗎？
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2023-10-03
路透社報道，拜登政府最快本月初收緊對中國的AI晶片及半導體生產設施的出口管制，美方將會尋求措施與荷蘭、日本規定一致，你是否認同中國應該對美國作出更強烈反制？
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