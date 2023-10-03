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    本港地產代理公布樓價指數連跌7周，第3季樓價累跌5.48%。有地產發展商建議政府分階段「減辣」，減輕市民財務負擔，又建議放寬海外專才置業安排吸引更多人才來港。你認同政府應該減辣嗎？ (352人參與)76

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