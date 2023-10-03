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  • 最新投票︰2023-10-03

    路透社報道，拜登政府最快本月初收緊對中國的AI晶片及半導體生產設施的出口管制，美方將會尋求措施與荷蘭、日本規定一致，你是否認同中國應該對美國作出更強烈反制？(124人參與)3

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