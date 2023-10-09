昨日(10月8日) 9號風球襲港，大批航班抵港，但機場對外交通一度停頓，有旅客滯留機場逾4小時。有旅客認為，機場應該及早預備應對類似情況。你認為，9號風球下，停止來往機場及市區的公共交通運輸是否合理？（本文）