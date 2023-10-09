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最新投票︰2023-10-09
昨日(10月8日) 9號風球襲港，大批航班抵港，但機場對外交通一度停頓，有旅客滯留機場逾4小時。有旅客認為，機場應該及早預備應對類似情況。你認為，9號風球下，停止來往機場及市區的公共交通運輸是否合理？
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港鐵露天路段列車於9號風球下即時停駛，亦無提供接駁服務，大批市民無準備下滯留港鐵站。你認為港鐵處理方式是否恰當？︰
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港鐵露天路段列車於9號風球下即時停駛，亦無提供接駁服務，大批市民無準備下滯留港鐵站。你認為港鐵處理方式是否恰當？
恰當
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2023-10-09
昨日(10月8日) 9號風球襲港，大批航班抵港，但機場對外交通一度停頓，有旅客滯留機場逾4小時。有旅客認為，機場應該及早預備應對類似情況。你認為，9號風球下，停止來往機場及市區的公共交通運輸是否合理？（本文）
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2023-10-03
本港地產代理公布樓價指數連跌7周，第3季樓價累跌5.48%。有地產發展商建議政府分階段「減辣」，減輕市民財務負擔，又建議放寬海外專才置業安排吸引更多人才來港。你認同政府應該減辣嗎？
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2023-10-03
路透社報道，拜登政府最快本月初收緊對中國的AI晶片及半導體生產設施的出口管制，美方將會尋求措施與荷蘭、日本規定一致，你是否認同中國應該對美國作出更強烈反制？
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2023-09-25
港鐵將軍澳綫周日被發現有一列載客列車疑遭人塗鴉，至少兩卡車身被塗上多種色彩的文字，警方當日中午指接到報案，稱列車被塗鴉面積22米乘1.5米，案件列作刑毀處理。網民議論紛紛，有人指「靚過所謂藝術列車」，港鐵則呼籲公眾勿以身試法。對於今次事件，你有何看法？
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2023-09-25
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2023-10-09
昨日(10月8日) 9號風球襲港，大批航班抵港，但機場對外交通一度停頓，有旅客滯留機場逾4小時。有旅客認為，機場應該及早預備應對類似情況。你認為，9號風球下，停止來往機場及市區的公共交通運輸是否合理？
(314人參與)
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合理
55%
不合理
43%
無意見
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2023-10-03
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