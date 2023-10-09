  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2023-10-09

    昨日(10月8日) 9號風球襲港，大批航班抵港，但機場對外交通一度停頓，有旅客滯留機場逾4小時。有旅客認為，機場應該及早預備應對類似情況。你認為，9號風球下，停止來往機場及市區的公共交通運輸是否合理？(314人參與)54

    我要投票

    • 意見︰
    • 合理
    • 不合理
    • 無意見
    • 港鐵露天路段列車於9號風球下即時停駛，亦無提供接駁服務，大批市民無準備下滯留港鐵站。你認為港鐵處理方式是否恰當？︰
    • 恰當
    • 不恰當
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (314人參與)

    • 合理
      • 55%
    • 不合理
      • 43%
    • 無意見
      • 2%

    港鐵露天路段列車於9號風球下即時停駛，亦無提供接駁服務，大批市民無準備下滯留港鐵站。你認為港鐵處理方式是否恰當？

    • 恰當
      • 42%
    • 不恰當
      • 55%
    • 無意見
      • 3%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk