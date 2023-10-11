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  • 最新投票︰2023-10-11

    醫管局重啟醫院認證計劃，並改以內地醫院國際標準。計劃可以協助評估改善醫院整體質素，緊貼國際標準。過往曾推行認證計劃，但當時有醫護人員反映，計劃衍生大量文書工作，令醫護疲於奔命，反而影響服務質素。護士協會擔憂重啟計劃會令前線工作量百上加斤。你同意應該重啟認證計劃嗎？(284人參與)83

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