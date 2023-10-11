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  • 最新投票︰2023-10-11

    立法會總結早前福建考察成果，主席梁君彥昨日向政府提交多項政策建議，其中安老方面，包括容許本港長者使用醫療券支付內地醫療保險費。你是否支持該項建議？(106人參與)

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