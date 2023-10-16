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  • 最新投票︰2023-10-16

    不良保險代理遊說並協助持BNO港人訛稱永久離港，提早取回強積金，並從中抽佣。廉署拘捕20人，涉嫌「以虛假證明文件及法定聲明」申請提早提取強積金，當中包括多名移英港人。你認為政府應否收緊提早提取強積金政策，以打擊類似虛假申報行為？(204人參與)30

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