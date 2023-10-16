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最新投票︰2023-10-16
不良保險代理遊說並協助持BNO港人訛稱永久離港，提早取回強積金，並從中抽佣。廉署拘捕20人，涉嫌「以虛假證明文件及法定聲明」申請提早提取強積金，當中包括多名移英港人。你認為政府應否收緊提早提取強積金政策，以打擊類似虛假申報行為？
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2023-10-16
不良保險代理遊說並協助持BNO港人訛稱永久離港，提早取回強積金，並從中抽佣。廉署拘捕20人，涉嫌「以虛假證明文件及法定聲明」申請提早提取強積金，當中包括多名移英港人。你認為政府應否收緊提早提取強積金政策，以打擊類似虛假申報行為？（本文）
30
2023-10-11
醫管局重啟醫院認證計劃，並改以內地醫院國際標準。計劃可以協助評估改善醫院整體質素，緊貼國際標準。過往曾推行認證計劃，但當時有醫護人員反映，計劃衍生大量文書工作，令醫護疲於奔命，反而影響服務質素。護士協會擔憂重啟計劃會令前線工作量百上加斤。你同意應該重啟認證計劃嗎？
244
2023-10-11
立法會總結早前福建考察成果，主席梁君彥昨日向政府提交多項政策建議，其中安老方面，包括容許本港長者使用醫療券支付內地醫療保險費。你是否支持該項建議？
2023-10-09
昨日(10月8日) 9號風球襲港，大批航班抵港，但機場對外交通一度停頓，有旅客滯留機場逾4小時。有旅客認為，機場應該及早預備應對類似情況。你認為，9號風球下，停止來往機場及市區的公共交通運輸是否合理？
81
2023-10-03
本港地產代理公布樓價指數連跌7周，第3季樓價累跌5.48%。有地產發展商建議政府分階段「減辣」，減輕市民財務負擔，又建議放寬海外專才置業安排吸引更多人才來港。你認同政府應該減辣嗎？
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2023-10-16
不良保險代理遊說並協助持BNO港人訛稱永久離港，提早取回強積金，並從中抽佣。廉署拘捕20人，涉嫌「以虛假證明文件及法定聲明」申請提早提取強積金，當中包括多名移英港人。你認為政府應否收緊提早提取強積金政策，以打擊類似虛假申報行為？
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2023-10-11
醫管局重啟醫院認證計劃，並改以內地醫院國際標準。計劃可以協助評估改善醫院整體質素，緊貼國際標準。過往曾推行認證計劃，但當時有醫護人員反映，計劃衍生大量文書工作，令醫護疲於奔命，反而影響服務質素。護士協會擔憂重啟計劃會令前線工作量百上加斤。你同意應該重啟認證計劃嗎？
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