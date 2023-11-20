美國國會提出對香港部分官員制裁法案，引起建制派討論將部分國安案交至內地審理。律政司司長林定國表示，送交內地審理案件的啟動程序嚴謹，但送審只是程序不同，刑罰沒變，不會造成不公。你是否認同林的講法？（本文）