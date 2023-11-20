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最新投票︰2023-11-20
美國國會提出對香港部分官員制裁法案，引起建制派討論將部分國安案交至內地審理。律政司司長林定國表示，送交內地審理案件的啟動程序嚴謹，但送審只是程序不同，刑罰沒變，不會造成不公。你是否認同林的講法？
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2023-11-20
美國國會提出對香港部分官員制裁法案，引起建制派討論將部分國安案交至內地審理。律政司司長林定國表示，送交內地審理案件的啟動程序嚴謹，但送審只是程序不同，刑罰沒變，不會造成不公。你是否認同林的講法？（本文）
43
2023-11-13
今屆區議會選舉，全數399名候選人成功通過審查資格。是次選舉並沒有民主派人士成功參選，譚耀宗在訪問中指出，沒有民主派候選人並不等於議會不夠多元化，議會仍有競爭。你是否認同譚的講法？
177
2023-11-13
九巴最近將為500部現役巴士額外增設2張關愛座，即每部相關巴士擁6張關愛座，希望可以推廣關懷乘客的文化。有市民認為關愛座常引起爭拗，亦有意見指讓座屬自願行為，強推令大家都難受。你是否認同增設關愛座可有效推廣關懷乘客的文化？
3
2023-11-06
美國跨黨派議員上周三(1日)提案制裁49名香港官員、法官及檢察官。隨後港府、特區國安委、外交部駐港公署、中聯辦、中央駐港國安公署等先後發聲明譴責，駐港國安公署批行為屬霸凌式制裁。你是否認同中央及港府應作出強烈反制？
235
2023-11-06
同樂運動會上周六(4日)在伊館開幕。該運動會首次在亞洲舉辦，惟早前受議員何君堯等人批評。何君堯稱，運動會在香港鼓吹LGBTQ+運動，或危害國安。擔任活動主禮嘉賓的行會召集人、議員葉劉淑儀指，對本港舉辦活動感到驕傲，展現對維持香港作為充滿活力包容的城市的堅定承諾。你是否認同葉太的講法？
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2023-11-20
美國國會提出對香港部分官員制裁法案，引起建制派討論將部分國安案交至內地審理。律政司司長林定國表示，送交內地審理案件的啟動程序嚴謹，但送審只是程序不同，刑罰沒變，不會造成不公。你是否認同林的講法？
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2023-11-13
今屆區議會選舉，全數399名候選人成功通過審查資格。是次選舉並沒有民主派人士成功參選，譚耀宗在訪問中指出，沒有民主派候選人並不等於議會不夠多元化，議會仍有競爭。你是否認同譚的講法？
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