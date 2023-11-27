本港明年4月實施垃圾徵費，政府要求物業管理公司承擔違規垃圾的費用。該筆費用或需由居民攤分，有環保團體認為，此舉有違污者自付原則，政府應該負上最大監督負任。你認同政府要求物管公司「包底」的做法嗎？（本文）