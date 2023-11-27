上周立法會檢討薪津安排，八成議員同意取消兼任行會需要減薪的規定，另有議員要求加薪四成至15萬，交通及應酬開支增至30萬。該名議員解釋，大部分開支需用於照顧地區居民福利。你是否同意上周立法會內提出的倡議？（本文）