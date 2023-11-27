etnet TV
新聞
股票
N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
N
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
社創SoIN
報價
|
極速報價
|
全文搜索
會員
產品服務 / 串流版
設定
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
投票區
最新投票︰2023-11-27
上周立法會檢討薪津安排，八成議員同意取消兼任行會需要減薪的規定，另有議員要求加薪四成至15萬，交通及應酬開支增至30萬。該名議員解釋，大部分開支需用於照顧地區居民福利。你是否同意上周立法會內提出的倡議？
(489人參與)
63
我要投票
意見︰
同意
不同意
無意見
遞交
重設
投票結果 (489人參與)
同意
2%
不同意
96%
無意見
2%
我要回應
更多投票
2023-11-27
上周立法會檢討薪津安排，八成議員同意取消兼任行會需要減薪的規定，另有議員要求加薪四成至15萬，交通及應酬開支增至30萬。該名議員解釋，大部分開支需用於照顧地區居民福利。你是否同意上周立法會內提出的倡議？（本文）
63
2023-11-27
本港明年4月實施垃圾徵費，政府要求物業管理公司承擔違規垃圾的費用。該筆費用或需由居民攤分，有環保團體認為，此舉有違污者自付原則，政府應該負上最大監督負任。你認同政府要求物管公司「包底」的做法嗎？
7
2023-11-20
美國國會提出對香港部分官員制裁法案，引起建制派討論將部分國安案交至內地審理。律政司司長林定國表示，送交內地審理案件的啟動程序嚴謹，但送審只是程序不同，刑罰沒變，不會造成不公。你是否認同林的講法？
223
2023-11-13
今屆區議會選舉，全數399名候選人成功通過審查資格。是次選舉並沒有民主派人士成功參選，譚耀宗在訪問中指出，沒有民主派候選人並不等於議會不夠多元化，議會仍有競爭。你是否認同譚的講法？
181
2023-11-13
九巴最近將為500部現役巴士額外增設2張關愛座，即每部相關巴士擁6張關愛座，希望可以推廣關懷乘客的文化。有市民認為關愛座常引起爭拗，亦有意見指讓座屬自願行為，強推令大家都難受。你是否認同增設關愛座可有效推廣關懷乘客的文化？
3
延伸閱讀
【FOCUS】百歲基辛格星沉，毀譽參半倡中美「共處」
新文章
陳嘉慧10月深圳出嫁！多次否認「雙喜臨門」！突曬超聲波照公布有喜：我們仨！Hello BB
新文章
敘利亞再成風暴眼，「一帶一路」險中行
「身份危機」推動歐洲反移民浪潮
藍白合破局，反添國民黨勝望
米萊裝瘋，但阿根廷卻可能真休克
4
放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
數碼世代
管理心法
電商教室
．
掌舖Boutir團隊
網店營銷 | 經營網店遇樽頸位？3招突破業績+提升銷售利潤
新文章
智慧城市4.0
．
鄧淑明
食水供應 | 全球難題！公共供水管網漏水影響供水+造成浪費！香港水務署用科技改善食水水管滲漏率：由25%降至14.4%！
邵看新經濟
．
邵志堯
內地加強反壟斷法！電商被罰款與3種行為有關！熟客訂酒店房價比街客貴！要求成為產品獨家銷售點有甚麼問題？
智城物語
．
方展策
OpenAI宮鬥風暴！CEO奧特曼遭罷免後閃電復職、董事會大換血！解構來龍去脈+影響
1
銷售達人
．
梁子驄 Brian
銷售技巧｜從日本宣傳片學最高階銷售策略！兩招讓客人接受公司缺點而不發難
辦公室政治
．
潘少權
辦公室權鬥 | 同一件事兩個部門爭崩頭無人管？只管賺錢，不要和諧，誰是辦公室政治最大玩家？
HR唔易做
．
邱力迅
搵工請人 | 45歲以上勞動力價值被低估！老齡員工技能和經驗是重要財富？僱主係咪咁諗？
我做Marketing
．
Michael & Derek
逆全球化來襲！全球高通脹、資源分配失衡問題浮現！對香港有甚麼影響？一切由貿易戰說起
行政人員
澳門W酒店4招搶人才！打破傳統風格！制服型格可紋身？總經理：尊重各人專業，不以嚴肅方式管理
新文章
小薯茶水間
電子支付騙案｜轉數快新推高危警示功能︰轉帳至高危詐騙戶口前即通知！一個步驟用到！同場睇埋：點識破八達通釣魚網站+毒App？
新文章
最緊要健康
Keep住運動
素煮意
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
營營役役走過365天，該感受時間的流動！今期素食譜：鮮菠蘿純素蛋糕
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
吃葱！細味尋常美味！各地料理都離不開葱？今期素食譜︰葱煎香菇脆包
精選文章
玩樂 What’s On
聖誕好去處2023 | 全港商場聖誕打卡活動合集！巨型北極熊雪山穿梭雪道／超好玩10米高聖誕樹火箭／全球首座數碼藝術水族館／巨型許願星燈海
2
小薯茶水間
．
Sammy Leung
TVB台慶劇 | 《新聞女王》啜核金句盡顯職場霸氣！佘詩曼Man姐超毒舌：麻煩你下次不要思考
陳世味道
西營盤超人氣西餐廳實力取勝！重磅炭燒美國安格斯斧頭扒、超新鮮生蠔、港式腐乳豬肉韭菜花炒意粉，加$88任飲酒！街坊遊客都捧場
3
玩樂 What’s On
．
Sammy Leung
韓劇排名 | 日本網民票選最喜歡韓劇女主角Top10！超多經典角色！朴敏英飾演金秘書只排第2！宋慧喬演姜慕妍上榜！第1名實至名歸？
4
風水蔣知識
2024生肖運程｜龍年十二生肖運程：猴、雞、狗、豬！肖雞小心爛桃花！肖狗沖太歲靠1招化解破財凶星！邊個大旺升職加薪兼添丁？
4
Shopping What’s On
．
Louise Yuen
MUJI｜無印良品全港最大旗艦店登陸銅鑼灣皇室堡！必睇5大亮點︰ReMUJI首次登場、Cafe重開！開幕優惠行李箱、羽絨被低至7折
4
主場·日本
福岡燒肉｜日本權威食評網公開「燒肉百名店」！100蚊有找食米芝蓮推介/ 主打高級赤身肉/ 全餐專人代燒
小薯茶水間
．
Louise Yuen
WhatsApp騙案｜帳號被盜用點算？官方教2個步驟奪回帳戶自救！自保首要開雙重認證+定期check一個位
3
小薯茶水間
．
Louise Yuen
房協朗然6大FAQ！市價62折起！設會所配家電 / 三房單位最大658呎 / 戶戶有露台！邊度睇示範單位？一文睇晒位置、售價、申請資格、截止日期
3
Foodie What’s On
．
Sammy Leung
深圳美食 | 深圳燒烤串燒必食推介！人均¥70試小紅書人氣店/ 武漢燒烤必食羊肉串+羊肉鍋/ 全自動烤爐自己控制火喉
4
手機情報站
智能手機推薦│$1,899起入手Ulefone Armor 24！巨無霸電量為一般手機4倍！戶外必備：超光多功能燈+三防功能
1
投票區
2023-11-27
上周立法會檢討薪津安排，八成議員同意取消兼任行會需要減薪的規定，另有議員要求加薪四成至15萬，交通及應酬開支增至30萬。該名議員解釋，大部分開支需用於照顧地區居民福利。你是否同意上周立法會內提出的倡議？
(489人參與)
63
同意
2%
不同意
96%
無意見
2%
我要投票
我要回應
2023-11-27
本港明年4月實施垃圾徵費，政府要求物業管理公司承擔違規垃圾的費用。該筆費用或需由居民攤分，有環保團體認為，此舉有違污者自付原則，政府應該負上最大監督負任。你認同政府要求物管公司「包底」的做法嗎？
(86人參與)
7
我要投票
我要回應
健康好人生
健康解「迷」
流感高峰期 | 港男呻病唔斷尾網民有同感！冬季流感、新冠、腺病毒多種病毒夾擊！醫生：出現3種情況要即入院
石鏡泉、吳國雄
巧舌如簧（二）
怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？
健康解「迷」
南韓機場驗出惡菌！每8航班就有1班檢出大腸桿菌等病原體！仁川機場比例高達22%！感染嚴重可致腎衰竭
健康解「迷」
健身男狂補充蛋白質食到腎虛！腎臟負荷過重或不可逆轉？如何增肌同時保護腎功能？
陳沛思
壓力大會影響視力？護眼要處理氣血不足！生活上需注意甚麼？推介飲養肝血、補脾腎「杞子明目湯」
健康解「迷」
白內障手術｜港大眼科提供白內障免費檢查＋手術！輪候政府專科逾1年或獲優先考慮？即睇計劃資格及詳情
Oscar 治療師
腰痛｜亂戴腰封會矯枉過正、令腰背肌群萎縮無力？市面3種腰封邊款好？最長配戴時間有限制
曾欣欣
零食推介｜減鹽都可食鹹味零食？營養師推介5款少加工小食：鹽燒紫菜助降血壓！少鹽薯片有哪些好選擇？
健康解「迷」
中風症狀 | 50歲男洗澡突對熱水溫度無感＋翌日左臉刺麻！醫生憑3症狀判斷中風！記住「120口訣」隨時救一命！
DIVA CHANNEL
Sex & Love
>
男男女女‧「嘉」點情趣
怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？
Travel & Dining
>
玩味誌
走進2間小眾酒吧，從節日Mulled Wine到「靈藥」雞尾酒特飲，享受年末的醉好時光！
Fashion
金馬獎2023紅地氈！林青霞身穿Tom Ford顯大氣、林志玲鏤空Valentino優雅性感、阮經天全黑Givenchy紳士沉穩
Fashion
Louis Vuitton全新Flight Mode系列：經典Keepall旅行袋、行李箱換上淡雅Monogram圖案！精緻保暖單品，冬日時尚出遊
Beauty
>
識食Hea住瘦
Omega 3及D3雞蛋值得買？A級蛋又是甚麼？教你睇8款雞蛋包裝常見字眼
Art & Living
FrancFranc聖誕佈置系列上架！從不同大小聖誕樹、優雅甜美花環、可愛恐龍小雪球，尋找節日佈置靈感！
Art & Living
>
香港‧寶‧藏
梅艷芳逝世廿載： 回首樂壇貢獻，細數香港女兒對當代的意義
Sex & Love
>
我單身但我快樂
原生家庭令你對愛情留下陰影？把傷患當成反面教材，或是任由被二次傷害，是個人的抉擇
Beauty
Dior聖誕倒數月曆2023開箱：24件來自蒙田大道的小驚喜！經典Miss Dior香薰、迷你皇牌唇膏、奢華修護面霜！
Travel & Dining
>
Fly with Luna
在日本過白色聖誕！新潟越後湯澤滑雪初體驗：初學者都能輕易上手，即日來回超方便！
生活
DIVA
健康好人生
etnet Chill
et
net
社創SoIN
香港社會企業挑戰賽 2023-24開幕典禮
et
net
Member Zone 會員專區
九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！
etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息
關鍵字：
：
立法會
選舉
土地發展
中美關係
大灣區
烏克蘭
拜登
新冠肺炎
國安法
大國博弈
俄烏戰爭
以巴衝突
FOCUS
新文章
政經范局
范強
政是有心
余君雋
立會透視鏡
馬天娜
雷鳴天下
雷鼎鳴
容我世說
張翠容
威少看世界
張少威
飛常談
鄧飛
台灣熱話
姚超文
暢所欲妍
屈穎妍
葉劉的地球儀
葉劉淑儀
易經看世界
N
岑逸飛
娛樂情報
新文章
關鍵字：
：
買樓
退休
理財
人民幣
通脹
A股
年金
加密貨幣
新股
中國恒大
陶冬天下
陶冬
缸邊隨筆
石鏡泉
新文章
市場最熱點
新文章
快樂退休
曾智華
我要退休
羅國森
財識兼收
止凡
樓市亮話
湯文亮
樓市點評
汪敦敬
女子愛財
唐德玲
基金債券攻略
凌風
趣味投資法
N
丁汀
Make Money
經濟不停學
伍禮賢
騙局大拆解
N
親子理財
李錦
生財有道
新文章
教材攻略。學得要精
N
Jack哥哥
關鍵字：
：
數碼營銷
創業
OL
管理
Fintech
Smart Living
小薯茶水間
新文章
職場英語教室
Zephyr Yeung
玄來更精彩
黃美雲
新文章
行政人員
新文章
有種生活
風水蔣知識
命運占星台
占星師 Jupiter
我做Marketing
Michael & Derek
辦公室政治
潘少權
廣告背後
袁靜
銷售達人
梁子驄 Brian
飛凡年輕夢
HR唔易做
N
邱力迅
職場女王
N
張慧敏 Alison
裳色．惜裳
N
Tiff Chan
英倫出走日記
N
Cally
關鍵字：
：
創科
數碼轉型
數碼
改朝換代Digital
Jimmy Leung
智城物語
方展策
創科Hot Talk
智叻生活
Ada Chow
智慧城市4.0
鄧淑明
邵看新經濟
邵志堯
數碼轉型
電商教室
掌舖Boutir團隊
新文章
跨境營商戰略
Rebecca Wong
疫市新常態
夢想本應翱翔
N
周駱美琪（Cindy）
關鍵字：
：
心理情緒
運動
抗癌
瘦身
都市病
上班族
安老
銀髮族
識食
健康好煮意
名人專訪
低卡零食站
健康大晒
健康解「迷」
新文章
欣欣食乜嘢
曾欣欣
新文章
食療新意思
陳沛思
中醫話
美女中醫
譚莉英
健康快車
石鏡泉、吳國雄
新文章
安老職人
羅凱寧Stephanie
Dr C&C醫生健康教室
N
陳婉晴醫生（Cheryl）、盧敬欣醫生（Cathy）
Call Me Doctor
N
都市痛症
Oscar 治療師
走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
輕養生
註冊中醫師楊明霞
健康「膚」識
陳湧
馬拉松週記
馮華添
拆解耳鼻喉
黃德彰
伴你同行
麥棨諾
抗癌，我有計
健康醫思一點通
醫生教室
「肺」事講清楚
樂齡科技
無痛追夢
2023健康同行夥伴大獎
N
醫言相信
德醫善言
N
嘉‧點健康
N
利嘉敏
健康新知
N
逸趣談Teen
N
張逸
心理全說
N
Kaman Lee
關鍵字：
：
食譜
美食地圖
試食報告
甜品
米芝蓮
週末好去處
小食
消委會
家電
打卡熱點
輕旅行
本地遊
著數優惠
新餐廳
名店
Foodie What’s On
新文章
玩樂 What’s On
新文章
Shopping What’s On
鬆一鬆
通通
陳世味道
陳俊偉
手機情報站
徐帥
著數速遞
新文章
足球俱樂部
主教練
鹹蝦燦假日煮場
John Rocha 鹹蝦燦
吾港吾知
N
吾港吾知
尋‧情‧味
N
香港老舖記錄冊
肥碌大食遊
N
曾智華
主場·日本
N
Katty
師傅靈靈法
N
語言
香港站
中国站
ENG
轉色
產品服務
串流報價服務
數據庫及數碼解決方案
流動數碼平台
專業版HV2
精裝版SV2
串流版
IQ
登入
強化版
TQ
強化版
MQ
九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！
etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息
YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！
投資組合
股票組合
會員登入
登記成為新會員
會員專區
etnet.com.hk
etnet TV
最新影片
人氣影片
hot talk 1點鐘
開市Good Morning
收市短打
洪灝策略
政經專訪
3分鐘熱炒股點評
男男女女．嘉點情趣
風水蔣知識
吾港吾知
名廚食譜
1分鐘學投資
ArtInvest
Call Me Doctor
中醫養生
練好基本功
陶觀天下
etnet財經．生活App操作教學
MQ操作教學
IQ操作教學
有種生活
吃喝玩樂
Easy Gym
時尚潮流
好營養
產品及服務
湯水食療
Yoga教室
隨手拉筋
50+肌肉訓練
師傅靈靈法
藝遊‧藝術
今日知昔
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
N
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
N
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
N
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
N
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
N
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
識食
運動瘦身
兩性
健康小Tips
上班族
銀髮族
都市病
心理情緒
抗癌
健康透視
Video
作者
社創SoIN
社創SoIN主頁
專題
新聞
社區項目
圈中人語
社企廊
Video