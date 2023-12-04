  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2023-12-04

    區選將在接下來的周日(10日)舉行，公務員事務局通知各部門主管，須容許員工離開工作崗位前往投票。特首李家超表示，公務員作為政府骨幹分子，誓言中說明要支持政府落實政策，包括完善區選制度。你是否認同特首講法？(172人參與)30

    我要投票

    • 意見︰
    • 認同
    • 不認同
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (172人參與)

    • 認同
      • 63%
    • 不認同
      • 34%
    • 無意見
      • 3%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk