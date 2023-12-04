區選將在接下來的周日(10日)舉行，公務員事務局通知各部門主管，須容許員工離開工作崗位前往投票。特首李家超表示，公務員作為政府骨幹分子，誓言中說明要支持政府落實政策，包括完善區選制度。你是否認同特首講法？（本文）