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最新投票︰2023-12-04
區選將在接下來的周日(10日)舉行，公務員事務局通知各部門主管，須容許員工離開工作崗位前往投票。特首李家超表示，公務員作為政府骨幹分子，誓言中說明要支持政府落實政策，包括完善區選制度。你是否認同特首講法？
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2023-12-04
區選將在接下來的周日(10日)舉行，公務員事務局通知各部門主管，須容許員工離開工作崗位前往投票。特首李家超表示，公務員作為政府骨幹分子，誓言中說明要支持政府落實政策，包括完善區選制度。你是否認同特首講法？（本文）
30
2023-11-27
上周立法會檢討薪津安排，八成議員同意取消兼任行會需要減薪的規定，另有議員要求加薪四成至15萬，交通及應酬開支增至30萬。該名議員解釋，大部分開支需用於照顧地區居民福利。你是否同意上周立法會內提出的倡議？
102
2023-11-27
本港明年4月實施垃圾徵費，政府要求物業管理公司承擔違規垃圾的費用。該筆費用或需由居民攤分，有環保團體認為，此舉有違污者自付原則，政府應該負上最大監督負任。你認同政府要求物管公司「包底」的做法嗎？
7
2023-11-20
美國國會提出對香港部分官員制裁法案，引起建制派討論將部分國安案交至內地審理。律政司司長林定國表示，送交內地審理案件的啟動程序嚴謹，但送審只是程序不同，刑罰沒變，不會造成不公。你是否認同林的講法？
225
2023-11-13
今屆區議會選舉，全數399名候選人成功通過審查資格。是次選舉並沒有民主派人士成功參選，譚耀宗在訪問中指出，沒有民主派候選人並不等於議會不夠多元化，議會仍有競爭。你是否認同譚的講法？
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2023-12-04
區選將在接下來的周日(10日)舉行，公務員事務局通知各部門主管，須容許員工離開工作崗位前往投票。特首李家超表示，公務員作為政府骨幹分子，誓言中說明要支持政府落實政策，包括完善區選制度。你是否認同特首講法？
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2023-11-27
上周立法會檢討薪津安排，八成議員同意取消兼任行會需要減薪的規定，另有議員要求加薪四成至15萬，交通及應酬開支增至30萬。該名議員解釋，大部分開支需用於照顧地區居民福利。你是否同意上周立法會內提出的倡議？
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