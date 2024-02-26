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3月6日起，西安及青島民眾將可赴港澳自由行，港府料可助港吸引高增值過夜客。惟「小紅書」近日出現多個低成本遊港「特種兵」攻略。有評論指，香港若只靠「個人遊」賺取快錢，僅令租金徒增，而欠缺前瞻及創新之道。你是否認同？
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2024-02-26
3月6日起，西安及青島民眾將可赴港澳自由行，港府料可助港吸引高增值過夜客。惟「小紅書」近日出現多個低成本遊港「特種兵」攻略。有評論指，香港若只靠「個人遊」賺取快錢，僅令租金徒增，而欠缺前瞻及創新之道。你是否認同？（本文）
17
2024-02-20
政府預告4月起將加大公屋住戶資產審查，並擬與運輸署合作查車牌，找出隱形富戶。惟因車輛折舊，如何判斷價值則未有定案。各界表示此舉將有效打擊濫用公屋，令資源得到妥善分配。你是否贊同？
143
2024-02-20
巨型飄浮紅心Chubby Hearts情人節起至元宵節，在中環皇后像廣場等地方展出，活動獲政府盛事基金資助約780萬元，政府料將吸引逾10萬名訪客參加。而活動首三日參觀總人次已超過20萬，其中訪港旅客佔20%以上。你認為活動是否有助推廣香港旅遊業？
1
2024-02-14
北京有官媒今年起以「Loong」(龍的音譯)代表龍，將龍年翻譯為「year of the Loong」。媒體指，西方所採用的「Dragon」形象較邪惡，不能完全代表中國傳統有吉祥涵義的龍。你認為Loong比Dragon更貼切形容中國文化中龍的形象嗎？
199
2024-02-14
農曆新年長周末，十大屋苑罕見同期未錄得任何成交。分析料買家尚在觀望月尾的財政預算案，對入市猶豫。你是否期望本年度預算案可「撤辣」？
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2024-02-26
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2024-02-20
政府預告4月起將加大公屋住戶資產審查，並擬與運輸署合作查車牌，找出隱形富戶。惟因車輛折舊，如何判斷價值則未有定案。各界表示此舉將有效打擊濫用公屋，令資源得到妥善分配。你是否贊同？
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