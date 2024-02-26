3月6日起，西安及青島民眾將可赴港澳自由行，港府料可助港吸引高增值過夜客。惟「小紅書」近日出現多個低成本遊港「特種兵」攻略。有評論指，香港若只靠「個人遊」賺取快錢，僅令租金徒增，而欠缺前瞻及創新之道。你是否認同？（本文）