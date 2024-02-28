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  • 最新投票︰2024-02-28

    財政司司長陳茂波發表最新一份預算案，推出多項振興經濟及利民紓困措施。你最滿意預算案中哪一項措施？(241人參與)12

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    • 意見︰
    • 樓市全面撤辣
    • 寬減利得及薪俸稅上限三千元
    • 寬減首季差餉上限一千元
    • 延長電動車稅寬減兩年
    • 辦維港每月煙火及無人機表演等盛事
    • 維港海濱引入餐飲零售及娛樂設施
    • 其他
    • 整體而言，你對最新一份預算案是否感到滿意？︰
    • 非常滿意
    • 滿意
    • 不滿意
    • 非常不滿意
    • 無意見
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    投票結果 (241人參與)

    • 樓市全面撤辣
      • 55%
    • 寬減利得及薪俸稅上限三千元
      • 9%
    • 寬減首季差餉上限一千元
      • 15%
    • 延長電動車稅寬減兩年
      • 2%
    • 辦維港每月煙火及無人機表演等盛事
      • 2%
    • 維港海濱引入餐飲零售及娛樂設施
      • 6%
    • 其他
      • 11%

    整體而言，你對最新一份預算案是否感到滿意？

    • 非常滿意
      • 4%
    • 滿意
      • 37%
    • 不滿意
      • 21%
    • 非常不滿意
      • 34%
    • 無意見
      • 4%
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