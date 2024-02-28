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最新投票︰2024-02-28
財政司司長陳茂波發表最新一份預算案，推出多項振興經濟及利民紓困措施。你最滿意預算案中哪一項措施？
(241人參與)
12
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意見︰
樓市全面撤辣
寬減利得及薪俸稅上限三千元
寬減首季差餉上限一千元
延長電動車稅寬減兩年
辦維港每月煙火及無人機表演等盛事
維港海濱引入餐飲零售及娛樂設施
其他
整體而言，你對最新一份預算案是否感到滿意？︰
非常滿意
滿意
不滿意
非常不滿意
無意見
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投票結果 (241人參與)
樓市全面撤辣
55%
寬減利得及薪俸稅上限三千元
9%
寬減首季差餉上限一千元
15%
延長電動車稅寬減兩年
2%
辦維港每月煙火及無人機表演等盛事
2%
維港海濱引入餐飲零售及娛樂設施
6%
其他
11%
整體而言，你對最新一份預算案是否感到滿意？
非常滿意
4%
滿意
37%
不滿意
21%
非常不滿意
34%
無意見
4%
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2024-02-28
財政司司長陳茂波發表最新一份預算案，推出多項振興經濟及利民紓困措施。你最滿意預算案中哪一項措施？（本文）
12
2024-02-26
3月6日起，西安及青島民眾將可赴港澳自由行，港府料可助港吸引高增值過夜客。惟「小紅書」近日出現多個低成本遊港「特種兵」攻略。有評論指，香港若只靠「個人遊」賺取快錢，僅令租金徒增，而欠缺前瞻及創新之道。你是否認同？
48
2024-02-20
政府預告4月起將加大公屋住戶資產審查，並擬與運輸署合作查車牌，找出隱形富戶。惟因車輛折舊，如何判斷價值則未有定案。各界表示此舉將有效打擊濫用公屋，令資源得到妥善分配。你是否贊同？
143
2024-02-20
巨型飄浮紅心Chubby Hearts情人節起至元宵節，在中環皇后像廣場等地方展出，活動獲政府盛事基金資助約780萬元，政府料將吸引逾10萬名訪客參加。而活動首三日參觀總人次已超過20萬，其中訪港旅客佔20%以上。你認為活動是否有助推廣香港旅遊業？
1
2024-02-14
北京有官媒今年起以「Loong」(龍的音譯)代表龍，將龍年翻譯為「year of the Loong」。媒體指，西方所採用的「Dragon」形象較邪惡，不能完全代表中國傳統有吉祥涵義的龍。你認為Loong比Dragon更貼切形容中國文化中龍的形象嗎？
199
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2024-02-28
財政司司長陳茂波發表最新一份預算案，推出多項振興經濟及利民紓困措施。你最滿意預算案中哪一項措施？
(241人參與)
12
樓市全面撤辣
55%
寬減利得及薪俸稅上限三千元
9%
寬減首季差餉上限一千元
15%
延長電動車稅寬減兩年
2%
辦維港每月煙火及無人機表演等盛事
2%
維港海濱引入餐飲零售及娛樂設施
6%
其他
11%
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2024-02-26
3月6日起，西安及青島民眾將可赴港澳自由行，港府料可助港吸引高增值過夜客。惟「小紅書」近日出現多個低成本遊港「特種兵」攻略。有評論指，香港若只靠「個人遊」賺取快錢，僅令租金徒增，而欠缺前瞻及創新之道。你是否認同？
(284人參與)
48
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