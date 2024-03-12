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最新投票︰2024-03-12
2元乘車優惠措施推行近12年，濫用及違規越發嚴重，如「長車短搭」現象等。立法會議員陳健波倡設優惠使用次數及金額上限，你是否認同？
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2024-03-12
2元乘車優惠措施推行近12年，濫用及違規越發嚴重，如「長車短搭」現象等。立法會議員陳健波倡設優惠使用次數及金額上限，你是否認同？（本文）
23
2024-03-05
西九管理局預告明年會耗盡資金，管理局董事局主席唐英年指不想申請破產或攤大手板向政府拿撥款，提出賣地以改善財政，你贊成他的建議嗎？
126
2024-02-28
財政司司長陳茂波發表最新一份預算案，推出多項振興經濟及利民紓困措施。你最滿意預算案中哪一項措施？
81
2024-02-26
3月6日起，西安及青島民眾將可赴港澳自由行，港府料可助港吸引高增值過夜客。惟「小紅書」近日出現多個低成本遊港「特種兵」攻略。有評論指，香港若只靠「個人遊」賺取快錢，僅令租金徒增，而欠缺前瞻及創新之道。你是否認同？
61
2024-02-20
政府預告4月起將加大公屋住戶資產審查，並擬與運輸署合作查車牌，找出隱形富戶。惟因車輛折舊，如何判斷價值則未有定案。各界表示此舉將有效打擊濫用公屋，令資源得到妥善分配。你是否贊同？
145
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2024-03-12
2元乘車優惠措施推行近12年，濫用及違規越發嚴重，如「長車短搭」現象等。立法會議員陳健波倡設優惠使用次數及金額上限，你是否認同？
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2024-03-05
西九管理局預告明年會耗盡資金，管理局董事局主席唐英年指不想申請破產或攤大手板向政府拿撥款，提出賣地以改善財政，你贊成他的建議嗎？
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