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發布時間︰2024-03-15
美國眾議院周三(13日)以大比數表決通過強制TikTok半年內從字節跳動剝離、否則禁止在當地運作的議案。中方批美方破壞國際經貿秩序，是霸凌行為，必將反噬自身。你認同中方的講法嗎？
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2024-03-15
美國眾議院周三(13日)以大比數表決通過強制TikTok半年內從字節跳動剝離、否則禁止在當地運作的議案。中方批美方破壞國際經貿秩序，是霸凌行為，必將反噬自身。你認同中方的講法嗎？（本文）
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2024-03-15
美國眾議院周三(13日)以大比數表決通過強制TikTok半年內從字節跳動剝離、否則禁止在當地運作的議案。中方批美方破壞國際經貿秩序，是霸凌行為，必將反噬自身。你認同中方的講法嗎？
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2024-03-12
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