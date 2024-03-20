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  • 發布時間︰2024-03-20

    基本法23條昨(19)日於立法會三讀通過，將於23日正式生效。英國外相卡梅倫指立法將損害香港權利及自由，外交部駐港公署表示堅決反對，批英方抹黑立法、貶損特區民主法治，促停止干預香港事務及中國內政。你認同外交部駐港公署的講法嗎？(459人參與)27

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