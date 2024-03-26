聯合國安理會周一(25日)在美國投棄權票下、首次通過加沙停火決議，明確要求以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在齋戒月期間立即停火，並釋放所有人質、增加人道主義規模等。你認為該停火決議是否有助緩和地區局勢？（本文）