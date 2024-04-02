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  • 發布時間︰2024-04-02

    復活節長假本港錄近176萬人次居民離境，餐飲業料晚市跌4成。而本港餐飲業近期現「結業潮」，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，過去一個月約300間食肆結業，因港人北上消費已成風氣。你認為餐飲業界應如何提升競爭力，以吸引港人留港消費？(173人參與)6

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    • 推出組合優惠
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    • 提高出品質素
      • 17%
    • 改善用餐環境
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