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發布時間︰2024-04-08
垃圾徵費將於8月實施，本月1日政府推14個地點先行先試。全國僑聯前副主席盧文端指，先行先試「亂象」反映社會還未準備好，現階段應先擱置，讓當局聚焦發展經濟。你是否認同盧的講法？
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2024-04-08
垃圾徵費將於8月實施，本月1日政府推14個地點先行先試。全國僑聯前副主席盧文端指，先行先試「亂象」反映社會還未準備好，現階段應先擱置，讓當局聚焦發展經濟。你是否認同盧的講法？（本文）
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2024-04-02
復活節長假本港錄近176萬人次居民離境，餐飲業料晚市跌4成。而本港餐飲業近期現「結業潮」，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，過去一個月約300間食肆結業，因港人北上消費已成風氣。你認為餐飲業界應如何提升競爭力，以吸引港人留港消費？
9
2024-03-26
聯合國安理會周一(25日)在美國投棄權票下、首次通過加沙停火決議，明確要求以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在齋戒月期間立即停火，並釋放所有人質、增加人道主義規模等。你認為該停火決議是否有助緩和地區局勢？
41
2024-03-20
基本法23條昨(19)日於立法會三讀通過，將於23日正式生效。英國外相卡梅倫指立法將損害香港權利及自由，外交部駐港公署表示堅決反對，批英方抹黑立法、貶損特區民主法治，促停止干預香港事務及中國內政。你認同外交部駐港公署的講法嗎？
29
2024-03-15
美國眾議院周三(13日)以大比數表決通過強制TikTok半年內從字節跳動剝離、否則禁止在當地運作的議案。中方批美方破壞國際經貿秩序，是霸凌行為，必將反噬自身。你認同中方的講法嗎？
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2024-04-08
垃圾徵費將於8月實施，本月1日政府推14個地點先行先試。全國僑聯前副主席盧文端指，先行先試「亂象」反映社會還未準備好，現階段應先擱置，讓當局聚焦發展經濟。你是否認同盧的講法？
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2024-04-02
復活節長假本港錄近176萬人次居民離境，餐飲業料晚市跌4成。而本港餐飲業近期現「結業潮」，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，過去一個月約300間食肆結業，因港人北上消費已成風氣。你認為餐飲業界應如何提升競爭力，以吸引港人留港消費？
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