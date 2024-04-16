伊朗上周末首次向以色列境內發動大規模無人機和導彈攻擊，報復早前該國駐敘利亞大使館被以軍炸毁。雖然歐美各國紛紛呼籲內塔尼亞胡政府保持克制，但以軍高層矢言反擊。你認為美國會否最終選邊站，支持以色列反擊及制裁伊朗？（本文）