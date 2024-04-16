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發布時間︰2024-04-16
港府面臨逾千億元財赤，惟前特首辦開支不斷飆升，上個年度花約2,100萬港元，當中近一半由前特首林鄭月娥辦公室所花費，按年增32%。當局料今年前特首辦總開支將再增加5.1%，至逾2,200萬。你認為花費是否合理？
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【匯市Easy叻】聯合干預圓匯訊號已現，散戶造淡下金價難跌
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2024-04-16
伊朗上周末首次向以色列境內發動大規模無人機和導彈攻擊，報復早前該國駐敘利亞大使館被以軍炸毁。雖然歐美各國紛紛呼籲內塔尼亞胡政府保持克制，但以軍高層矢言反擊。你認為美國會否最終選邊站，支持以色列反擊及制裁伊朗？
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2024-04-16
港府面臨逾千億元財赤，惟前特首辦開支不斷飆升，上個年度花約2,100萬港元，當中近一半由前特首林鄭月娥辦公室所花費，按年增32%。當局料今年前特首辦總開支將再增加5.1%，至逾2,200萬。你認為花費是否合理？（本文）
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2024-04-08
垃圾徵費將於8月實施，本月1日政府推14個地點先行先試。全國僑聯前副主席盧文端指，先行先試「亂象」反映社會還未準備好，現階段應先擱置，讓當局聚焦發展經濟。你是否認同盧的講法？
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2024-04-02
復活節長假本港錄近176萬人次居民離境，餐飲業料晚市跌4成。而本港餐飲業近期現「結業潮」，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，過去一個月約300間食肆結業，因港人北上消費已成風氣。你認為餐飲業界應如何提升競爭力，以吸引港人留港消費？
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2024-03-26
聯合國安理會周一(25日)在美國投棄權票下、首次通過加沙停火決議，明確要求以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在齋戒月期間立即停火，並釋放所有人質、增加人道主義規模等。你認為該停火決議是否有助緩和地區局勢？
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2024-04-16
伊朗上周末首次向以色列境內發動大規模無人機和導彈攻擊，報復早前該國駐敘利亞大使館被以軍炸毁。雖然歐美各國紛紛呼籲內塔尼亞胡政府保持克制，但以軍高層矢言反擊。你認為美國會否最終選邊站，支持以色列反擊及制裁伊朗？
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2024-04-16
港府面臨逾千億元財赤，惟前特首辦開支不斷飆升，上個年度花約2,100萬港元，當中近一半由前特首林鄭月娥辦公室所花費，按年增32%。當局料今年前特首辦總開支將再增加5.1%，至逾2,200萬。你認為花費是否合理？
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