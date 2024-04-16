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  • 發布時間︰2024-04-16

    港府面臨逾千億元財赤，惟前特首辦開支不斷飆升，上個年度花約2,100萬港元，當中近一半由前特首林鄭月娥辦公室所花費，按年增32%。當局料今年前特首辦總開支將再增加5.1%，至逾2,200萬。你認為花費是否合理？(251人參與)11

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