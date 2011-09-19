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  • 最新投票︰2011-09-12

    大型新股三一中信招股在即，惟市況波動，你會否認購？(381人參與)10

    投票已經結束

    投票結果 (381人參與)

    • 會，限小注
      • 22%
    • 會，用孖展
      • 8%
    • 不會
      • 70%

    以手上有否持貨計算結果︰

    • 沒有
    • 會，限小注
      • 17
      • 5
      • 22%
    • 會，用孖展
      • 4
      • 4
      • 8%
    • 不會
      • 46
      • 24
      • 70%
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