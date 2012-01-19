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最新投票︰2012-01-19
唐英年承認其公關曾在民調結果公佈前向浸大查詢，您點睇？
(1049人參與)
25
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2012-01-19
公布未完成民調 浸大、唐唐雙輸
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唐英年拒絕梁振英邀請參加選舉辯論，理由是：
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2012-01-27
昂坪360新春事故再停駛，你最不能接受甚麼呢？
17
2012-01-19
唐英年承認其公關曾在民調結果公佈前向浸大查詢，您點睇？（本文）
25
2012-01-16
您認為預算案怎樣才能有效幫助中產人士？
118
2012-01-16
唐英年回應市建局時自稱「小市民」，您認同嗎？
39
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2024-03-05
西九管理局預告明年會耗盡資金，管理局董事局主席唐英年指不想申請破產或攤大手板向政府拿撥款，提出賣地以改善財政，你贊成他的建議嗎？
(173人參與)
15
贊成
27%
不贊成
69%
無意見
4%
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2024-02-28
財政司司長陳茂波發表最新一份預算案，推出多項振興經濟及利民紓困措施。你最滿意預算案中哪一項措施？
(423人參與)
79
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