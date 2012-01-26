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  • 最新投票︰2012-01-27

    昂坪360新春事故再停駛，你最不能接受甚麼呢？(460人參與)17

    投票已經結束

    投票結果 (460人參與)

    • 冷待乘客
      • 10%
    • 應變能力差
      • 53%
    • 政府監督不力
      • 12%
    • 保養維修不足
      • 25%
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