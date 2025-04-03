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03/04/2025

理財終極無憾，「平安三寶」不可缺（有片）

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  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　「置心為止水，視身如浮雲。抖擻垢穢衣，度脫生死輪。」港產電影《破．地獄》本地票房突破億元，某種程度折射港人對生老病死的強烈共鳴。既然每個人都將在同一個終點站「落車」，如何在理財上終極無憾，自然離不開「平安（老來）三寶」。

 

立遺囑免遺產分配爭拗

 

　　所謂「平安三寶」，即是一，遺囑（平安紙）；二，持久授權書；三，預設醫療指示。香港人看盡富豪爭產之《溏心風暴》，最熟悉的當屬「三寶」之首的遺囑。遺囑是用以表明遺產將如何分配的法律文件，任何年滿18歲、具有精神行為能力人士皆可成為「立遺囑人」。

 

 

　　立遺囑可避免身故後出現遺產分配問題的爭拗，遺囑具有法律效力，訂立時須至少有兩名見證人，同時可請醫生證明「立遺囑人」的精神行為能力。

 

持久授權書利失智長者

 

　　香港人口老化嚴峻，研究估算到2039年，將有超過30萬名長者患有認知障礙症。「三寶」之二的持久授權書，正正是幫助授權人在喪失精神行為能力後，可獲得受權人幫助處理財產和財務，而不至於在失智等情況下，身懷巨款卻無法維持生活開支。

 

 

　　持久授權書必須採用香港持久授權書條例下的特定表格（通常由律師準備），制定時亦需有一名註冊醫生證明授權人有精神行為能力，授權人及受權人必須在28天內在律師面前簽署持久授權書。

 

預設醫療指示關乎己身

 

　　如果之前說的兩寶是關於財產，可算「身外之物」，那麼最後一寶預設醫療指示，則是關乎每個人的切身利益。因一般人必定不願在臨終前忍受插喉、人工輔助呼吸等入侵性治療的痛苦，尤其是對末期病人而言。若想避免這些痛苦，可以簽訂預設醫療指示。

 

 

　　立法會去年11月已通過《維持生命治療的預作決定條例草案》，設有18個月過渡期，有意簽訂者可向醫生查詢，通過簽訂預設醫療指示，清楚表達自己的意願。

 

聯名戶口非想當然

 

　　港人與配偶、父母共同開設聯名帳戶並不罕見，關於遺產最易忽視的一點是，很多人想當然以為，只要聯名帳戶的另一持有人去世，自己就可名正言順隨意支配帳戶中的餘額，但此舉可能隨時誤墮法網。

 

　　按香港現時法例，若相關存款超過5萬元、不超過15萬元，便需要到遺產承辦處公眾申請組，由遺產管理官以簡易程序處理。若遺產數額超過15萬元，便要正式申請遺產承辦書；若金額龐大，可以考慮聘請律師協助。若現金在5萬元或以下，可直接向民政事務總署遞交申請表格及誓章。

 

長命契也有伏位

 

　　另一需留意的是，很多夫妻都以長命契(Joint Tenant)形式共同持有物業，但我身邊不乏耳聞有丈夫私下加按的案例，例如1000萬元的物業，瞞著妻子加按400萬元。倘若物業為分權共有(Tenancy in Common)，為免爭拗（單位內房間分配/分租、業權轉讓），亦最好立定遺囑如何分配業權。

 

 

　　總而言之，投資理財不難，難的是守到最尾，以及教育下一代正確理財觀，達致終極無憾。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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