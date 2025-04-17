  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
一本萬利
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

17/04/2025

關稅戰背後知多啲（有片）

#理財 #一本萬利 #關稅戰 #特朗普 #美股 #聯儲局 #減息 #去全球化 #MAGA #製造業 #貿易保護主義 #貿易戰
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　特朗普高舉「MAGA」（Make America Great Again，讓美國再次偉大）旗幟，強勢回歸白宮，上任不足3個月，透過大幅加徵關稅，促使製造業回流美國，解決美國就業問題，政策獲得大量「鐵鏽地帶」藍領工人的簇擁。特朗普迅速推行其貿易保護主義，向各國大舉加徵關稅，引發市場憂慮全球貿易萎縮，金融市場大幅波動。

 

　　大幅加徵關稅令美股出現震盪，標普500指數一度跌穿5000點，回落至4800點、4900點水平，達到本欄3月21日文章所預測的調整目標。在不足一個月間，已經實現了我全年三個買入價位，即5600點、5200點和4800點；平均入市價遠低於去年底標指5881點收市價，不論日後美股是升是跌，今年都肯定大幅跑贏大市。

 

 

全球紅利分配不均，導致去全球化抬頭

 

　　歷史總是重複，特朗普發動的關稅戰，實際上是重蹈上世紀30年代美國《斯姆特－霍利關稅法》的覆轍。時任美國總統胡佛試圖通過提高關稅壁壘，將1929年華爾街股市暴跌、經濟出現危機的衝擊轉嫁他國（即Beggar-Thy-Neighbor Policy），但結果是令全球經濟出現大蕭條。歷史已經印證了關稅戰只會導致全輸的局面，全球貿易可達到互利共贏已是世界共識。

 

 回看歷史，關稅戰只會導致全世界皆輸的局面。(Shutterstock)

 

　　既然前車可鑑，但為何美國選民會支持特朗普這樣激進的關稅政策呢？這背後反映的是，美國基層民眾過去40多年來實質工資（扣除通脹）增長停滯不前的經濟實況。

 

　　特朗普推行的關稅政策，本質上是去全球化(Deglobalization)的。眾所周知，全球化(Globalization)自20世紀80、90年代以來，促進了世界經濟高速發展。當時的美國總統列根，和英國首相戴卓爾夫人，推行市場開放政策，扭轉了70年代由兩次石油危機帶來的全球經濟困境，迎來一段經濟發展黃金時期。上世紀90年代初，蘇聯解體，柏林圍牆被推倒，當時有日本學者甚至認為資本主義、自由民主完勝，雖然部分觀點後來被證實有誤，但足以證明當時的經濟好景。當時世界各國，包括中國和印度，推行開放政策，推動全球貿易，資本、物流和人流迅速增長，經濟一片繁榮景象。

 

在過去40多年，美國基層民眾實質工資增長停滯不前。(Shutterstock)

 

　　然而，在這些經濟好景背後，美國社會的深層矛盾逐漸顯現——經濟繁榮並未惠及普通民眾。美國企業高層薪酬福利大幅飆升，但基層勞動者的實質收入，在扣除通脹後卻沒有跟隨提高。2000年的科網股泡沫爆破，撕開了第一道裂痕，納指暴跌近八成，大批科技公司倒閉。接踵而至的2001年九一一事件、2003年的SARS疫情、2008年的金融海嘯，更暴露金融市場的醜陋，社會貧富不均的問題，加劇社會撕裂。

 

　　正如2005年出版的《地球是平的》一書中，作者弗里德曼提到當時美國人非常擔心自己失業。經濟衰退，美國失業率高企，美國民眾普遍意識到，本土製造業崗位正加速流向中國、印度等發展中國家。

 

《地球是平的》指出，美國民眾意識到本土製造業崗位正加速流向發展中國家。（網上圖片）

 

　　2008年次按引發的全球金融海嘯，更將普通家庭推向深淵。中產階級財富蒸發，數百萬家庭失去房產，而華爾街金融機構，卻憑藉政府救助率先復甦。這種經濟分配的不平衡，最終催生了民粹主義的崛起，無論是隨後2016年英國的脫歐，還是同一年特朗普的第一次上台，都是全球化紅利分配不均的後遺症。

 

美股短線波動無需恐慌

 

　　特朗普的關稅戰確實讓美股短期受壓，但大家不需要過分擔心，最重要是要相信後市會回升。標普跌兩成至4800點已經差不多，特朗普不會讓股市跌三成，導致市場信心盡失，出現經濟衰退。近月核心CPI回落，美國聯儲局減息預期升溫，應可以暫時穩定市場信心。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多一本萬利文章

你可能感興趣

#理財 #一本萬利 #關稅戰 #特朗普 #美股 #聯儲局 #減息 #去全球化 #MAGA #製造業 #貿易保護主義 #貿易戰
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

鮑威爾決定，解鈴留給繫鈴人

17/04/2025 18:00

關稅戰

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.1...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk