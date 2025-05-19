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19/05/2025

恒指23700爭持有玄機，美匯或再跌一成（有片）

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  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　中美關稅戰上周一（12日）閃電式「休兵」3個月，帶動恒指高見23710點，美匯指數亦一度近收復102關。雙方「言和」快過預期，足見特朗普商人本色，市況一惡劣即「知死」。不過，恒指於23600點、23700點附近始終突破乏力，為甚麼？依我的觀察，這正正是過去十幾年平均12倍市盈率的位置，投資者唯恐高追隨時「坐艇」，猶豫爭持並不為奇。

 

　　至於美股，標指已升越去年收爐位（5881點）。特朗普定下了90天高關稅暫緩期，至7月底臨近3個月暫緩期結束之後市況將如何，需5、6月觀察。現在的策略，是時候將早前逢低入市賺到的錢套現。總體而言，美股每4年計，升市、跌市佔比分別為75%、25%，因此毋須理會太多短期噪音，只要始終奉行低吸高沽策略，並在跌市時控制好自己的情緒，就能升市時跑贏、跌市時少蝕。

 

恒指23600點至23700點，為過去十幾年平均12倍市盈率的位置。

 

熱錢湧港壓低拆息，如變相QE

 

　　本月城中熱話之一當屬「熱錢湧港」，港元四度觸發「強方兌換保證」，金管局合共接錢1290億元。背後原因，坊間有說是內地股派息，又有說是大型IPO，但這些並不能合理解釋銀行體系結餘短短數日從不到450億元，火箭式飆升至逾1700億元（最新為1736.3億元）。

 

　　我沒有內幕消息，但相信大有機會是中央政府或特區政府的主動策略，即變相搞一個類似QE（量化寬鬆）。港元短期拆息最近持續走低，根據周一（19日）早上11時15分的結算率，隔夜拆息錄0.03577厘，而一個月為1.19048厘，相當於美國聯儲局當年QE時聯邦基金利率的零息水平，壓低拆息顯示政府很希望穩住香港人的信心，因為樓市是港人很大的資產，對負債高的發展商亦有利。

 

本月港元四度觸發「強方兌換保證」，金管局合共接錢1290億元。(Shutterstock)

 

　　另一項值得留意的交易，是港交所4月底斥63億元購交易廣場14.7萬呎樓面作永久總部，背後或亦有政治任務。此時真金白銀出手，相當於為中環商業樓4萬元呎價背書，紓緩發展商的資產減值壓力，有助其帳面利潤。

 

弱美元有助香港出口、旅遊業

 

　　歷史數據顯示，美匯過去10年的平均位是98點，亦試過兩次跌穿90關，歷史上最低更去到7字頭！

 

　　特朗普剛於上周六（17日）再施壓鮑威爾應盡早減息，美匯指數最新再跌穿101。如果聯儲局跟隨經濟數據願意減息，未來一兩年令聯邦基金利率降至3厘以下，我期望美匯再跌多一成到90左右，相信對香港出口、旅遊業都有幫助。

 

 

 

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