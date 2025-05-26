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26/05/2025

技術分析睇xx天線，睇得多人都黐線；入市還看「五大指標」（有片）

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  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　港股5月19日因阿里巴巴(09988)捱沽，一度跌至23000點邊緣（23059點），傳媒稱之為「失守10天線」；關稅戰爆發，4月7日恒指暴跌3021點時，傳媒又話「跌穿50天線、100天線」⋯⋯滿眼是xx天線，睇到你暈！

 

　　在我看來，那麼多不同的「線」（10天、20天、50天、100天、200天、250天），甚至最近有學生話相信美股要睇「150天線」，不宜睇「200天線」，這正正是技術分析缺乏效用的最大原因，睇得多真是人都黐線！我認識唔少投機者，相信技術分析，等升穿xx線才入市，或者跌穿xx線才出貨，輕則錯過很多低吸機會，重則更可能誤墮高追陷阱，認識有人更輸掉幾千萬身家，精神出現問題。更糟的是，一些人依據技術分析在跌市中不斷借錢沽空期指，殊不知政策風向瞬息萬變（如特朗普施政），市場今天看起來如世界末日，明天隨時可能絕地翻身，令沽空者「成頸是血」。

 

 盲目相信「xx天線」，輕則錯過低吸機會，重則會誤墮高追陷阱。

 

「少賺」標題驚嚇，須知來龍去脈

 

　　股市總有升跌，如果不理技術分析，只要穩穩陣陣，不難長期平均每年跑贏大市7%至10%，投資回報肯定很好。入市買股時不妨留意入市/換馬的「五大指標」。首先，最重要是懂得分辨真假PE（市盈率）。現時的會計準則不同於上世紀80至90年代，而是會計入特殊盈利/虧損以及資產公允值增/減。舉例來說，傳媒標題「太古2024年少賺85%」看起來相當驚嚇，但細心去看，在撇除投資物業公平值變動及重大非經常性項目（如2023年出售美國可口可樂賺200多億港元）後，經常性基本溢利實為僅跌11%。

 

　　其次要留意的是股息率，以及一年會派多少次息。須知道恒指自1964年7月的100點，上升至近月23000多點，60年來升230倍有多，年均回報約9%。但若計埋每年收息3.6厘，年均回報接近13%，便賺1600倍，恒指連股息已是約16萬點，可見股息的威力。

 

 投資股票須留意股息率，以及一年會派多少次息。(Shutterstock)

 

　　另外兩個指標分別是市帳率和Beta。一般而言，內銀、電訊、石油等公司的市帳率小於1，Beta亦小於1，股價波動較小；科技、汽車股的市帳率大於1，Beta亦大於1，股價波動較大。最後則是除淨日，在此之前購入和持有股票可獲派息。

 

　　簡而言之，一些傳統分析方法，對長線價值投資者依然有用。那些只看技術分析的短線投機者，當然不會考慮市盈率和股息率等指標。投資者要知道自己所買入的公司到底發生甚麼事，而不是簡單看媒體的大字標題。

 

2007年至今，恒指四度突破兩萬五

 

　　我在上一篇專欄文章提及隔夜息接近零，近月的變相量寬(QE)對港股的加持效應，那麼恒指有無希望再創新高呢？回顧我自2010年開始部署提早退休至今，港股幾經大上大落，例如2009年一路升到24988點，緊接2011年跌回16170點，之後2018年高見33484點，跟著2020年起連跌4年。如由2007年起計，港股試過有八次升至25000點附近，其中四次成功突破，突破後「最低消費」是28000點。

 

 港股如能成功突破25000點，之後「最低消費」是28000點。(Shutterstock)

 

　　因此，如果港股這一輪升市，能夠成功突破和企穩25000點以上的話，再加上企業（特別是科技股）盈利有增長，美國減息，資金持續流入，未來一年左右時間，很大機會重上28000點！

 

 

 

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