選擇MPF有秘訣，年青買⋯近退休買⋯

香港強積金(MPF)總資產創1.429萬億元歷史新高（截至6月底），作為打工仔退休保障支柱之一，不同基金組合，長期回報隨時雲泥之別。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，年輕一族閉眼選環球股票基金或增長基金，亦毋須「轉來轉去」。

「自以為叻」轉保守，上半年慘豬豬

說到強積金，打工仔人人耳熟能詳保守基金、均衡基金、增長基金等，而股票基金又分為香港、歐洲、北美、大中華、環球等，到底有何分別？應如何配置？

林本利開門見山指，上半年香港股票基金表現最為標青，其中被動式（例如盈富基金）又好過主動式（基金經理選股），回報分別為22.1%和18.8%。相反，若因擔心「解放日（4月2日）」關稅，而「自以為叻」地轉去保守的貨幣基金，上半年就會輸得好慘。

上半年計，港股基金在各股票基金中表現最標青。(AP)

數據顯示，第二季強積金保守基金獲最多淨流入，規模達84億元，惟正正錯過了特朗普4月9日宣布關稅暫緩後的股市強勁反彈。

年輕all in環球股票基金或增長基金

那麼，要如何醒目選擇？林本利教路稱，距離退休長達二三十年的年輕一族，應all in環球股票基金或增長基金。今年至今，增長基金表現好過環球股票基金、美股基金，原因在於其分散投資，包羅大中華、歐洲、北美股市，至於環球股票基金則七成集中於美股，而上半年美股表現看齊5%左右的平均數水平，大幅跑輸港股。

長期而言，環球股票基金、增長基金有10%以上回報，且較美股基金更能分散風險，「因為你不知美股會不會突然又衰十年八載，2000年至2009年都試過零回報」。

打工仔宜根據自己的年齡來選擇強積金計劃 (Envato)

近退休仍需避跌入均衡保證基金陷阱

至於接近退休人士，就要穩陣些，但仍應避開均衡基金、保守基金之類，他笑言：「如果你買保證基金，保證你會乞米。」因其長期回報都是1%或零，甚至有些扣除相關費用後更是負回報。

那麼有何既穩陣、回報又不差的選擇？他的建議是核心累積基金，其設計是六成為環球股票，四成為環球債券，「扣除費用後賺7厘、8厘好穩陣」。