  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
一本萬利
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

22/07/2025

選擇MPF有秘訣，年青買⋯近退休買⋯

#理財 #一本萬利 #強積金 #股票基金 #保守基金 #環球股票基金 #增長基金 #美股基金 #港股基金 #均衡基金 #核心累積基金 #退休錦囊 #退休
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　香港強積金(MPF)總資產創1.429萬億元歷史新高（截至6月底），作為打工仔退休保障支柱之一，不同基金組合，長期回報隨時雲泥之別。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，年輕一族閉眼選環球股票基金或增長基金，亦毋須「轉來轉去」。

 

「自以為叻」轉保守，上半年慘豬豬

 

　　說到強積金，打工仔人人耳熟能詳保守基金、均衡基金、增長基金等，而股票基金又分為香港、歐洲、北美、大中華、環球等，到底有何分別？應如何配置？

 

　　林本利開門見山指，上半年香港股票基金表現最為標青，其中被動式（例如盈富基金）又好過主動式（基金經理選股），回報分別為22.1%和18.8%。相反，若因擔心「解放日（4月2日）」關稅，而「自以為叻」地轉去保守的貨幣基金，上半年就會輸得好慘。

 

上半年計，港股基金在各股票基金中表現最標青。(AP)

 

　　數據顯示，第二季強積金保守基金獲最多淨流入，規模達84億元，惟正正錯過了特朗普4月9日宣布關稅暫緩後的股市強勁反彈。

 

年輕all in環球股票基金或增長基金

 

　　那麼，要如何醒目選擇？林本利教路稱，距離退休長達二三十年的年輕一族，應all in環球股票基金或增長基金。今年至今，增長基金表現好過環球股票基金、美股基金，原因在於其分散投資，包羅大中華、歐洲、北美股市，至於環球股票基金則七成集中於美股，而上半年美股表現看齊5%左右的平均數水平，大幅跑輸港股。

 

　　長期而言，環球股票基金、增長基金有10%以上回報，且較美股基金更能分散風險，「因為你不知美股會不會突然又衰十年八載，2000年至2009年都試過零回報」。

 

打工仔宜根據自己的年齡來選擇強積金計劃 (Envato)

 

近退休仍需避跌入均衡保證基金陷阱

 

　　至於接近退休人士，就要穩陣些，但仍應避開均衡基金、保守基金之類，他笑言：「如果你買保證基金，保證你會乞米。」因其長期回報都是1%或零，甚至有些扣除相關費用後更是負回報。

 

　　那麼有何既穩陣、回報又不差的選擇？他的建議是核心累積基金，其設計是六成為環球股票，四成為環球債券，「扣除費用後賺7厘、8厘好穩陣」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​► 立即參加

我要回應
更多一本萬利文章

你可能感興趣

#理財 #一本萬利 #強積金 #股票基金 #保守基金 #環球股票基金 #增長基金 #美股基金 #港股基金 #均衡基金 #核心累積基金 #退休錦囊 #退休
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 中美談判在即，官媒稱會談將秉持誠意堅守原則

28/07/2025 10:28

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk