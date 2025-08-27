  • 報價
一本萬利
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

27/08/2025

施政報告須顯減赤決心，及推動換樓鏈（有片）

  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　特首李家超任內第四份《施政報告》發表在即，香港經濟如海水跟火焰，一邊是股市、IPO領跑全球，另一邊是倒閉、吉舖比目皆是。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，《施政報告》需讓人看到政府有決心去處理財赤，因「愈遲問題就愈大」；樓市方面，他反對「100元釐印費門檻提高至600萬樓」，反建議利用「100元釐印費」推動換樓鏈。

 

放寬百元釐印費門檻反害上車者

 

　　港股年初至今勁升逾兩成，IPO集資規模更是全球第一，但多間老字號、連鎖店連環結業，連同岌岌可危的商業地產，拋開「八大中心」、「經濟轉型」藍圖，當務之急是甚麼？

 

　　林本利就指，港府過往坐擁逾1.1萬億元財政儲備（2019/20年度），但如今若不計發債，已差不多是乾塘。《施政報告》需讓大家看到政府有決心去處理財赤，切勿影響國際信貸評級機構或國際投資者對香港的信心。

 

放寬100元釐印費門檻至樓價上限600萬元，並不能幫助買樓上車的人。(Envato)

 

　　對於地產業界倡放寬100元釐印費門檻至樓價上限600萬元，他直言反對，原因之一亦是影響政府財政收入，笑言所謂「樓市交投增加可作抵銷」，事實卻是「量大了也是100元」，籲政府不要聽地產商講「廢話」。

 

　　更重要的是，去年《財政預算案》宣布100元釐印費門檻從300萬樓放寬至400萬樓，買家雖節省幾萬元釐印費，卻因炒家早早入貨炒高細價單位，而多付幾十萬元樓價，最終變成「害了真正買樓上車的那些人」。

 

公屋供應70萬封頂，居屋減折扣

 

　　林本利反過來建議，政府應推動換樓鏈，針對現時不同人群小樓換大樓（如年輕父母）、大樓換小樓（如老人家）的需求，當市民賣樓再緊接買樓時，買新單位的釐印費劃一以100元計，這樣能推動樓市暢旺。

 

 70萬個公屋單位供應已經足夠，多出的十幾萬個單位可放售套現。(Envato)

 

　　他續指，港人現時相對富裕，公屋單位應按全港住戶280萬戶的四分之一封頂，即70萬供應已是足夠，「沒理由現在還80多萬（去年9月為86.6萬）」，多出的十幾萬個單位，可以出售以增加房委會收入，從而建多些居屋、夾屋，協助中產家庭以較低的價錢買樓上車。

 

　　他話鋒一轉，稱政府就居屋的定價原則是與申請者的負擔能力掛勾，而從家庭入息中位數、按揭息率、供樓負擔比率等看，即使是私樓的價格，一般家庭也可負擔，建議在樓價已較高位回落三成的背景下，居屋定價宜由市價七成改為八成或九成。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#理財 #一本萬利 #本港樓市 #釐印費 #財赤 #換樓鏈 #買樓 #居屋 #公屋 #香港經濟發展
