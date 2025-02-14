2025年比特幣看漲的理由

比特幣最近從10.9萬美元的高點回落至9.6萬美元。但以下是我為何繼續長期累積比特幣，並在2025年特別看好它的原因。這並非財務建議，請自行研究。

1. 2024年減半效應

比特幣的供應量是固定的，大約每四年會發生一次減半。2024年4月的最新一次減半，將區塊獎勵從6.25個比特幣減至3.125個。這次減半使比特幣的年供應增長率，從1.7%下降到0.85%，低於黃金的1.6%（黃金供應量大約每44年翻一番）。從歷史上看，每次減半都會導致顯著的供應衝擊，減少新幣發行，最終引發價格的拋物線式上漲。如果過去的週期重演，那麼隨著稀缺性和需求動態的進一步加劇，我們正處於比特幣價格發現階段的初期。

2.機構加速採用

比特幣的的應用格局正在快速演進。2024年，我們看到主要金融機構推出比特幣ETF，讓傳統投資者無需經過自行托管即能獲得投資機會。愈來愈多的養老基金、對沖基金和企業財務部門，都將比特幣視為對抗通脹和貨幣貶值的避險工具。隨著美國等主要司法管轄區的監管日益明朗，2025年流入比特幣的機構資金將呈指數級增長。

(2024 年推出的比特幣 ETF是迄今為止史上最成功的 ETF)

2025年迄今，現貨比特幣ETF已購買50095個比特幣，而礦工僅開採了18678個新比特幣。資產的絕對稀缺性將不可避免地顯現。

3. 國家級採用漸增

一些國家現在公開將比特幣納入其戰略儲備。薩爾瓦多繼續其積極的纍積策略，每天購買1枚比特幣，並積累了大量儲備。

不丹亦實施比特幣戰略儲備，現在持有價值10億美元的比特幣。

與此同時，美國多個州正在通過立法建立自己的比特幣儲備。政府層面對比特幣的接受度不斷提高，表明其作為主權資產的重要性日益上升。

4. 比特幣政治氣候趨變

對比特幣的政治立場正在發生巨大變化。美國總統特朗普已任命加密貨幣沙皇David Sacks，其將比特幣儲備稱為「重中之重」。特朗普還暗示，可能創建一個主權財富基金，並將部分資產配置為比特幣。這代表了美國政府對比特幣看法的重大轉變——不再將其視為投機資產，而是戰略儲備貨幣。

5. 監管順風加強價值

最近的監管變化令機構更容易接受比特幣。SAB 121的廢除大大簡化了銀行託管比特幣的流程。此外，美國財務會計準則委員會（FASB）的新會計規則，改變了公司報告比特幣持倉的方式。例如，特斯拉利用這些新規則，在第四季度從其比特幣持倉中實現了6億美元的收益。

FASB現在允許公司以公允價值標記比特幣，取消了之前的減值限制，使其成為對公司財務更具吸引力的資產。此前，公司必須將比特幣記錄為無形資產，這意味著當價格下跌時只能對其價值進行減值，而不能在價格上漲時對價值進行增值。這導致財務報告失真，並阻礙公司在資產負債表上持有比特幣。現在，隨著公允價值會計的實施，公司可以更準確地報告收益和損失，使比特幣成為更具吸引力的財務資產。

6. 宏觀趨勢有利於比特幣

全球經濟正處於一個拐點。隨著中國放寬貨幣政策，全球M2貨幣供應量再次開始擴張。美國債務上限的提高亦進一步增加了法幣流動性。此外，美聯儲的逆回購工具幾乎用罄，一旦資金完全耗盡，將需要向金融系統注入額外的流動性。

這些因素創造了一個宏觀經濟背景，強烈支持比特幣作為對抗貨幣貶值的避險工具。作為貨幣貶值的完美對沖工具，比特幣與全球貨幣供應量變動具有極強的相關性。

7. 比特幣與其他加密貨幣的脫鉤

比特幣的主導地位現在已達到70%，是多年未見的水平。市場愈來愈認同，比特幣是最佳的價值儲存工具，這使其在一眾加密貨幣中脫穎而出。與其他山寨幣不同，通常充滿投機性且面臨監管不確定性，比特幣已經鞏固了其作為世界上第一個且是最安全的去中心化貨幣網絡的地位。機構和個人投資者都轉向比特幣，將其視為數字黃金，而不僅僅是另一種加密資產。

（Shutterstock）

River最近的一張圖表展示了這種脫鉤現象，顯示比特幣的市值正在與其他加密貨幣拉開差距。這一轉變強調了，儘管山寨幣可能繼續存在，但比特幣正在確立自己作為數字資產類別中無可爭議的領導者地位。

結論：比特幣演進的下一階段

比特幣已經進入其成熟的下一個階段，結合了稀缺性驅動的價值升值、日益增長的機構採用以及技術進步。雖然短期波動不可避免，但長期發展軌跡是明確的。隨著我們進入2025年，供應衝擊、宏觀經濟不確定性、機構採用和監管進展的結合，使比特幣成為這十年中最具吸引力的投資機會之一。

對於投資者來說，問題不再是比特幣是否是一種可行的資產，而是在下一波採用浪潮來臨之前，應該配置多少比特幣。