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30/12/2021

2021年港股的最後一周

#2021年結 #港股
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    本欄每周四更新

    中環人

　　2022新年將至，投資市場將告別2021年，在此先預祝各位讀者及朋友新年進步及身體健康。

　

　　早前聖誕節期間，港股在上周平安夜當日只有半日市，而本周一(27日)更全天休市。恒指上周更創過22665點的年內低位後，與去年底27000點以上的收市位已相距甚遠。筆者預期本周作為2021年最後港股仍窄幅上落，不過因整體大市缺乏好消息，故此股指肯定缺乏方向，同時變種疫情又增加變數，預料由目前直至到明年年初仍會徘徊在23000點至23500點附近。

　

(iStock)

　

　　港股相對其他主要市場表現遜色，上周平安夜港股半日市，受累A股掉頭向下，導致港股表現反覆，走不出行情。相反，美股在假期前強勢持續，標普500指數更創下收市新高。傳統而言，美股在每年最後5個交易日及新一年首兩個交易日，通常會出現升市，即所謂的「聖誕老人升市效應」，故此估計美股表現可能繼續完勝港股。在聖誕假期後，港股雖然在聖誕節前持續弱態上揚，但是力度明顯偏弱，而恒指自早前低位約22700點水平已回彈約400至500點。

　

　　2021年最後一周，新股市場依然有動力，仍有數家IPO如商湯科技(00020)、聖諾醫藥(02257)等新股掛牌上市，但投資者收爐氣氛漸濃，畢竟今年投資成績基本已成定局，更多是寄望明年有更佳表現。

　

　　本周交易日只有三天半，疫情在一定程度上有不確定性，相信本周港股仍窄幅上落，整體大市缺乏好消息，預料至明年初仍會徘徊在23000點至23500點附近。同時，筆者相對看好政策類及流動性股份，適合年底及明年初布局，讀者可作年結前的概括參考。

 

 

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