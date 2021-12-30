2021年港股的最後一周

2022新年將至，投資市場將告別2021年，在此先預祝各位讀者及朋友新年進步及身體健康。

早前聖誕節期間，港股在上周平安夜當日只有半日市，而本周一(27日)更全天休市。恒指上周更創過22665點的年內低位後，與去年底27000點以上的收市位已相距甚遠。筆者預期本周作為2021年最後港股仍窄幅上落，不過因整體大市缺乏好消息，故此股指肯定缺乏方向，同時變種疫情又增加變數，預料由目前直至到明年年初仍會徘徊在23000點至23500點附近。

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港股相對其他主要市場表現遜色，上周平安夜港股半日市，受累A股掉頭向下，導致港股表現反覆，走不出行情。相反，美股在假期前強勢持續，標普500指數更創下收市新高。傳統而言，美股在每年最後5個交易日及新一年首兩個交易日，通常會出現升市，即所謂的「聖誕老人升市效應」，故此估計美股表現可能繼續完勝港股。在聖誕假期後，港股雖然在聖誕節前持續弱態上揚，但是力度明顯偏弱，而恒指自早前低位約22700點水平已回彈約400至500點。

2021年最後一周，新股市場依然有動力，仍有數家IPO如商湯科技(00020)、聖諾醫藥(02257)等新股掛牌上市，但投資者收爐氣氛漸濃，畢竟今年投資成績基本已成定局，更多是寄望明年有更佳表現。

本周交易日只有三天半，疫情在一定程度上有不確定性，相信本周港股仍窄幅上落，整體大市缺乏好消息，預料至明年初仍會徘徊在23000點至23500點附近。同時，筆者相對看好政策類及流動性股份，適合年底及明年初布局，讀者可作年結前的概括參考。