如何看香港的科技融資中心地位？

過去數年，資本市場翻雲覆雨，黑天鵝事件不斷湧現。不少國內外朋友對香港作為中國國際金融中心的定位會否動搖，產生不明確的疑問。筆者認為，疑問歸疑問，事實歸事實，而事實更勝於雄辯。上市公司自身的股價表現建基於企業基本面、前景及概念，宏觀市場大環境的配合同樣重要。

早前，內地人工智能AI四小龍之一在經歷重重困難後，去年底終於成功在港股主板掛牌，其後股價連續上揚，升幅非常凌厲，目前總市超過大半藍籌股，若投資者獲發新股一直持有至現在，可謂帳面獲利甚為豐富。

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筆者認為目前市場環境十分微妙，中美角力牽涉科技企業發展情況，加上美國政府單方面限制美國投資者參與，變相相關人工智能企業的投資者基礎以內地及香港投資者為主，沒有了歐美投資者的參與，買賣及負面波動性影響反而較低。當然，這現象僅屬短線情況，未來企業股價的中線及長線表現，仍要考慮多元化及多層次投資者的參與，以及目前IPO投資者未來有沒有套現需要，一系列因素將會影響日後股價的表現。

在中美角力下，香港作為科技企業的中國國際融資中心的地位仍然不變，由於相關人工智能企業的上市牽涉於環球科技博弈及競爭，所以站在國家發展立場，投資者普遍希望相關企業能順利上市及維持平穩較強的股價表現，目前的政策大背景對後市亦有一定支持，不過，農曆新年將至，企業股價亮麗的表現能否持續，需要考慮短線宏觀經濟形勢。與此同時，該股表現秀麗涉及自身獨特因素，不能斷言未來赴港上市的科技企業之表現同樣耀眼。筆者建議投資者未來要留意新股企業的基本面及市場流動性，同時需要觀察宏觀及產業政策是否支持相關行業的戰略發展，知己知彼才能百戰百勝。