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06/01/2022

如何看香港的科技融資中心地位？

#融資中心 #科企 #IPO
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    本欄每周四更新

    中環人

　　過去數年，資本市場翻雲覆雨，黑天鵝事件不斷湧現。不少國內外朋友對香港作為中國國際金融中心的定位會否動搖，產生不明確的疑問。筆者認為，疑問歸疑問，事實歸事實，而事實更勝於雄辯。上市公司自身的股價表現建基於企業基本面、前景及概念，宏觀市場大環境的配合同樣重要。

　

　　早前，內地人工智能AI四小龍之一在經歷重重困難後，去年底終於成功在港股主板掛牌，其後股價連續上揚，升幅非常凌厲，目前總市超過大半藍籌股，若投資者獲發新股一直持有至現在，可謂帳面獲利甚為豐富。

　

（資料圖片）

　

　　筆者認為目前市場環境十分微妙，中美角力牽涉科技企業發展情況，加上美國政府單方面限制美國投資者參與，變相相關人工智能企業的投資者基礎以內地及香港投資者為主，沒有了歐美投資者的參與，買賣及負面波動性影響反而較低。當然，這現象僅屬短線情況，未來企業股價的中線及長線表現，仍要考慮多元化及多層次投資者的參與，以及目前IPO投資者未來有沒有套現需要，一系列因素將會影響日後股價的表現。

　

　　在中美角力下，香港作為科技企業的中國國際融資中心的地位仍然不變，由於相關人工智能企業的上市牽涉於環球科技博弈及競爭，所以站在國家發展立場，投資者普遍希望相關企業能順利上市及維持平穩較強的股價表現，目前的政策大背景對後市亦有一定支持，不過，農曆新年將至，企業股價亮麗的表現能否持續，需要考慮短線宏觀經濟形勢。與此同時，該股表現秀麗涉及自身獨特因素，不能斷言未來赴港上市的科技企業之表現同樣耀眼。筆者建議投資者未來要留意新股企業的基本面及市場流動性，同時需要觀察宏觀及產業政策是否支持相關行業的戰略發展，知己知彼才能百戰百勝。

 

 

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