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13/01/2022

香港金融市場綠色化銳變

#金融中心 #綠色金融
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    本欄每周四更新

    中環人

 　　筆者近日接受中央廣播電視總台大灣區之聲專訪，討論香港未來就國家綠色金融上的新布局，焦點是綠色金融。在本周一(10日)，筆者亦同步接受鳳凰衛視專訪討論香港資本市場新發展，適逢第十五屆亞洲金融論壇主題是「引領未來新常態 邁向可持續發展」。

　

　　綠色金融是綠色全球發展的重要組成部分，亦為經濟可持續發展的重要核心。內地綠色金融起步較早，近幾年發展較快，在「雙碳」目標下，綠色金融符合新發展理念和高質量發展的要求，受重視程度大幅提高，發展前景廣闊。在內地金融業對外開放的過程中，作為國際金融中心、國際綠色金融活動主要城市的香港將能夠發揮積極的作用，將綠色企業帶出去，同時將綠色金融及融資渠道引進來。

　

(iStock)

　

　　香港作為中國的國際金融中心，若能將綠色企業及金融結合，創造出新的綠色金融投資產品，並協助推出國際市場，定能為投資界帶來新的投資機遇。

　

　　與此同時，在第十五屆亞洲金融論壇上，中國銀保監會副主席肖遠企在論壇發表主題演講時表示，在疫情期間，各國家和地區都採取了一些超常的政策措施，以應對和平滑不利衝擊。後疫情時代即將到來，現在我們必須認真思考如何在後疫情時代恢復轉入常態，並在這一過程中盡可能平滑週期性以及轉向所可能出現的波動。

　

　　疫情期間，全球特別是主要經濟體都推出極為刺激的財政支出和超級寬鬆的貨幣供應，這對對沖疫情衝擊風險發揮了積極作用。後疫情時代，這些政策如何退出將是一個很大的問題。這一過程將對香港金融市場將產生一定的衝擊，始終中美兩大國的經濟周期不一，美國退市加息，流動性收緊，而中國在流動性政策上精準地貫切落實流動性寬鬆，香港資本市場將出現冰火兩重天的新格局，綠色金融的機遇必須抓緊，發展不失為香港金融界的新方向。 

 

 

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