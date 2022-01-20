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20/01/2022

互聯互通續擴展，香港金融機遇大

#國際金融中心 #互聯互通 #港交所 #大灣區
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    本欄每周四更新

    中環人

　　就中國2021年經濟發展，筆者早前接受央視訪問，內容周一在央視不同的新聞頻道播放，讓內地的朋友們也了解筆者的觀點。更重要的是，筆者亦薄盡綿力推廣香港的金融優勢。

　

　　香港作為中國的國際金融中心，吸引到大量環球的投資者，同步也吸引到不同優質的企業利用香港交易所的平台進行上市融資，證券買賣。在目前的大環境下，香港作為證券中心地位正不斷地提升，再加上此前一系列的互聯互通，跟深圳交易所，跟上海交易所的相互聯網，也讓更多國際投資者可接觸到A股，也讓更多的內地投資者可以接觸到港股，互聯互通屬一個非常重要的平台。在這種大環境下，加強了香港作為中國國際金融中心，特別是證券交易中心、融資中心的戰略價值，地位可謂更加鞏固。 

　

（資料圖片）

　

　　2021年是香港交易所格外繁忙而充實的一年，成交額及滬深港通交易額均創歷年新高，香港交易所作為亞洲領先國際金融中心的競爭力和吸引力不斷提升。儘管全球經濟繼續受到疫情影響，香港的金融市場仍然展現出了強大的韌性和活力。A股市場流動性充裕，因此對港股通的配置能力增強了。2021年科技股登陸掛牌港交所，激發了內地資金南下動力。同時，不斷增加的社會融資與M2供給為資本市場提供了充足的資金，通過港股通到了香港市場。

　

　　根據港交所發布的2021年市場統計數據，港股市場2021年共有98家企業IPO，募資額達3288億港元，屬歷年較高水平。在港上市的內地企業總數為1368家，佔總上市企業53%；在港新上市的內地企業數目為87家，佔新上市企業89%。2021年香港市場前十大發行的新股全部為內地企業。

　

　　隨著大灣區加速融合，香港和內地的資本融通也日益緊密。專家表示，兩地資本市場在政策扶持下今後將在產品、機構、監管等領域的務實合作，取得新突破。近年來港股逐漸形成了以資訊科技、生物科技等新經濟公司為主導的特色市場，新經濟公司佔比不斷提升，吸引內地資金流入，提高滬深港通交易量。內地企業赴港上市豐富了港股的投資標的，給當地投資者帶來更多選擇。與此同時，內地投資者也可以通過「港股通」等金融工具進行投資。未來，兩地的資金融通將進一步密切。

　

　　政策方面，滬深交易所近期都在促進兩地協同發展等方面不斷加碼。2021年底，為進一步優化互聯互通機制，規範滬股通股票交易行為，上交所擬修訂滬港通業務實施辦法。2022年初，深交所與港交所簽訂戰略合作補充協議，進一步落實兩所合作協議。市場與產品互聯互通方面，雙方支持不同投票權架構公司，尚未盈利的生物科技公司和科創板股票先後納入滬深港通標的，推動ETF互通產品順利實施。內地與香港市場互聯互通的節奏在加快，政策在不斷加碼，所以兩邊市場的融合程度更高，這個聯通未來會繼續加大。對香港而言，絕對是一個重大機遇。

 

 

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