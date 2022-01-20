互聯互通續擴展，香港金融機遇大

就中國2021年經濟發展，筆者早前接受央視訪問，內容周一在央視不同的新聞頻道播放，讓內地的朋友們也了解筆者的觀點。更重要的是，筆者亦薄盡綿力推廣香港的金融優勢。

香港作為中國的國際金融中心，吸引到大量環球的投資者，同步也吸引到不同優質的企業利用香港交易所的平台進行上市融資，證券買賣。在目前的大環境下，香港作為證券中心地位正不斷地提升，再加上此前一系列的互聯互通，跟深圳交易所，跟上海交易所的相互聯網，也讓更多國際投資者可接觸到A股，也讓更多的內地投資者可以接觸到港股，互聯互通屬一個非常重要的平台。在這種大環境下，加強了香港作為中國國際金融中心，特別是證券交易中心、融資中心的戰略價值，地位可謂更加鞏固。

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2021年是香港交易所格外繁忙而充實的一年，成交額及滬深港通交易額均創歷年新高，香港交易所作為亞洲領先國際金融中心的競爭力和吸引力不斷提升。儘管全球經濟繼續受到疫情影響，香港的金融市場仍然展現出了強大的韌性和活力。A股市場流動性充裕，因此對港股通的配置能力增強了。2021年科技股登陸掛牌港交所，激發了內地資金南下動力。同時，不斷增加的社會融資與M2供給為資本市場提供了充足的資金，通過港股通到了香港市場。

根據港交所發布的2021年市場統計數據，港股市場2021年共有98家企業IPO，募資額達3288億港元，屬歷年較高水平。在港上市的內地企業總數為1368家，佔總上市企業53%；在港新上市的內地企業數目為87家，佔新上市企業89%。2021年香港市場前十大發行的新股全部為內地企業。

隨著大灣區加速融合，香港和內地的資本融通也日益緊密。專家表示，兩地資本市場在政策扶持下今後將在產品、機構、監管等領域的務實合作，取得新突破。近年來港股逐漸形成了以資訊科技、生物科技等新經濟公司為主導的特色市場，新經濟公司佔比不斷提升，吸引內地資金流入，提高滬深港通交易量。內地企業赴港上市豐富了港股的投資標的，給當地投資者帶來更多選擇。與此同時，內地投資者也可以通過「港股通」等金融工具進行投資。未來，兩地的資金融通將進一步密切。

政策方面，滬深交易所近期都在促進兩地協同發展等方面不斷加碼。2021年底，為進一步優化互聯互通機制，規範滬股通股票交易行為，上交所擬修訂滬港通業務實施辦法。2022年初，深交所與港交所簽訂戰略合作補充協議，進一步落實兩所合作協議。市場與產品互聯互通方面，雙方支持不同投票權架構公司，尚未盈利的生物科技公司和科創板股票先後納入滬深港通標的，推動ETF互通產品順利實施。內地與香港市場互聯互通的節奏在加快，政策在不斷加碼，所以兩邊市場的融合程度更高，這個聯通未來會繼續加大。對香港而言，絕對是一個重大機遇。