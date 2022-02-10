基建、房地產及防疫政策將成三大「穩」因素

新年過後，國家經濟穩增長將如何著力？新年期間所顯示的數據反映經濟復甦動力較為疲弱，市場對新年後政策力度有更多的期望。預計上半年穩增長政策加碼將沿著基建支撐以及地產鬆綁，而防疫政策的變化估計在兩會後將更為清晰。

新年後，國家部委延緩了鋼鐵工業碳達峰的時間，也加大了對於保障性租賃住房的支持力度。地方上現存重大項目的集中開工，另再發力扶助企業發展的獎勵政策。不過，現有穩增長政策在空間主要屬回補性質，主力調整去年政策過度收緊行業的糾偏。此外，部份則屬早前經濟刺激政策的落地。政策的調控思路，主要在於釋放動力，故此需要時間窗口去觀察。窗口期或會持續到兩會期間，屆時若既有的政策發力仍未能緩解經濟下滑風險，將會看到更大力度的政策放鬆。



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首先、基建板塊屬中短線支撐因素，在經濟回穩後。重點將集中在基建板塊的機會。需要留意，在地方隱性債務嚴監管的約束下，基建投資全年性可持續性較不可能。今年的情況是，基建「適度超前」，預計基建增長速度呈現前高後低的情況，因基數原因，高位將出現在第二季度，增長速度可能在超過15%，隨後將逐步回落。從板塊表現來看，基建板塊（主要指傳統基建）往往用於穩增長預期，而一旦信貸和經濟企穩，基建板塊的超額收益反而會下降。更需要留意的是，疫情後新基建和傳統基建的負相關性將更為突顯，這意味著經濟確認企穩後，成增長動力較佳的新基建板塊更具上升空間。

因房地產銷售繼續下跌，反過來或導致房地產調控政策存在潛在放鬆空間，最終或轉向全國層面的實質性鬆綁，如全國性涉及預售資金監管的放鬆。故此，房地產板塊存在若干空間。政策上，潛在減息、預售資金監管回歸常態、以及更多實質性鬆綁的需求端刺激政策，將達至穩銷售和穩預期的目的。

目前，全國均採用「動態清零」的策略，雖然短期內全面放鬆「動態清零」的防疫政策並不可能，但在兩會結束後，防疫政策將存在調整的空間。早前針對春運返鄉的情況，國家衛健委的「五個不得」賦予地方在防疫政策上更大的靈活性，明顯降低了疫情零星式爆發對春運人員流動性的影響。隨著政府在每一輪疫情防控中累積豐富經驗後，兩會後「動態清零」政策有可能結合地方的試點在一定程度上的調整，當然相關調整屬漸進式，但絕對有助構成基建和地產之外的穩增長力量。