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10/02/2022

基建、房地產及防疫政策將成三大「穩」因素

#防疫 #基建 #中國經濟 #房地產
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　新年過後，國家經濟穩增長將如何著力？新年期間所顯示的數據反映經濟復甦動力較為疲弱，市場對新年後政策力度有更多的期望。預計上半年穩增長政策加碼將沿著基建支撐以及地產鬆綁，而防疫政策的變化估計在兩會後將更為清晰。

 

　　新年後，國家部委延緩了鋼鐵工業碳達峰的時間，也加大了對於保障性租賃住房的支持力度。地方上現存重大項目的集中開工，另再發力扶助企業發展的獎勵政策。不過，現有穩增長政策在空間主要屬回補性質，主力調整去年政策過度收緊行業的糾偏。此外，部份則屬早前經濟刺激政策的落地。政策的調控思路，主要在於釋放動力，故此需要時間窗口去觀察。窗口期或會持續到兩會期間，屆時若既有的政策發力仍未能緩解經濟下滑風險，將會看到更大力度的政策放鬆。
　

(資料圖片)

 

　　首先、基建板塊屬中短線支撐因素，在經濟回穩後。重點將集中在基建板塊的機會。需要留意，在地方隱性債務嚴監管的約束下，基建投資全年性可持續性較不可能。今年的情況是，基建「適度超前」，預計基建增長速度呈現前高後低的情況，因基數原因，高位將出現在第二季度，增長速度可能在超過15%，隨後將逐步回落。從板塊表現來看，基建板塊（主要指傳統基建）往往用於穩增長預期，而一旦信貸和經濟企穩，基建板塊的超額收益反而會下降。更需要留意的是，疫情後新基建和傳統基建的負相關性將更為突顯，這意味著經濟確認企穩後，成增長動力較佳的新基建板塊更具上升空間。

 

　　因房地產銷售繼續下跌，反過來或導致房地產調控政策存在潛在放鬆空間，最終或轉向全國層面的實質性鬆綁，如全國性涉及預售資金監管的放鬆。故此，房地產板塊存在若干空間。政策上，潛在減息、預售資金監管回歸常態、以及更多實質性鬆綁的需求端刺激政策，將達至穩銷售和穩預期的目的。

 

　　目前，全國均採用「動態清零」的策略，雖然短期內全面放鬆「動態清零」的防疫政策並不可能，但在兩會結束後，防疫政策將存在調整的空間。早前針對春運返鄉的情況，國家衛健委的「五個不得」賦予地方在防疫政策上更大的靈活性，明顯降低了疫情零星式爆發對春運人員流動性的影響。隨著政府在每一輪疫情防控中累積豐富經驗後，兩會後「動態清零」政策有可能結合地方的試點在一定程度上的調整，當然相關調整屬漸進式，但絕對有助構成基建和地產之外的穩增長力量。

 

 

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