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28/07/2022

加息何時才見止境

#聯儲局 #加息 #通脹 #美股
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　聯儲局正式加息75點子，後續持續再加息75點子的機會有多大？從目前判斷，可能性低於7月份此次的加息，不過整體加息步伐可能不會快速逆轉或放慢。從聯儲局的態度可見，75點子的加息是不尋常的大幅加息。雖然表示下次會議上加息75點子仍有可能，但這將取決於未來發布的經濟數據。

 

(iStock)

 

　　粗略評估，聯儲局的標準加息步伐應為50點子，目前美國的經濟已經在逐步減速，而通脹或已見頂，故此通脹預期也出現下跌跡象。因此，聯儲局繼續實施75點子加息的動力已經大幅減弱。當然，整體的加息步伐不會快速減速，始終目前美國的通脹已經傳播至不同的領域，後續通脹即使減速，回落速度亦不會快，可能呈現高位震盪。目前聯儲局正尋找印證通脹能持續回落到2%水平的證據， 預期後續的加息舉動是正確的。不過，即使經濟出現明顯減速，因目前通脹水平高企和勞動市場仍強勁，這輪經濟減速或有別於傳統的經濟衰退。故此，聯儲局的政策實施預計也將有別於以往單純減息的布局，通脹必須回落至經濟增長趨勢以下，減息才會啟動。因此，9月份加息50點子的機會較大，後續出現利率逆轉的機會較低。

 

　　參考目前聯儲局的加息布局，美股存在下調壓力、債券市場將保持高位震盪、美元短期上升動力減弱，但中期仍較大機會轉強，至於原油價格，估計仍將在高位震盪，而黃金價格短短線難有表現。在持續加息下，資本市場面臨的經濟增長轉弱及聯儲局持續加息的雙重壓力。在持續加息下，美國經濟增長會持續減速，而美股盈利預期仍面臨明顯壓力。此外，加息制約了美股的估值，美股短線難有表現。美債市場某程度上已經計入美國經濟衰退、以及聯儲局的利率預期。在短期內，聯儲局預計仍持續緊縮，美債收益率將會高位震盪。

 

　　預期歐洲央行後續亦會較快加息，故此，美元指數上升幅度將有所減弱。不過，歐元區面臨「滯脹」的可能性正增加，美國經濟表現仍將較佳，美元較大機會走強。近期原油價格回落，反映了環球經濟增長減慢導致的需求減慢，此外，原油供應亦有所增加。不過，目前地緣政治衝突仍在持續，原油供應仍面臨較大不確定性，參考近期美國原油庫存超預期減少，原油供需格局仍然偏緊，原油價格預計維持在高位震盪。

 

 

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