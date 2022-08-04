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04/08/2022

今年國家經濟增長能達4%嗎？

#中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　國家經濟增長速度能否維持4%，挑戰與機遇並存。上周政治局會議明顯淡化了經濟增長具體的目標數字，不過仍要在目前基礎上，力爭實現最好結果，在目前可預計的範疇作判斷，估計「最好結果」是保持全年經濟增長速度在4%以上，對應下半年經濟增長速度應在5.3%以上。按目前第三季度鞏固經濟復甦的趨勢，經濟增長速度達到5.0%以上絕對有機會，屬今年經濟實現「最好結果」的關鍵節點。

 

　　上月下旬中央進行了三次重大會議，首先是7月21日的國常會、7月28日的政治局會議、以及7月29日的國常會，三個會議均強調了目前鞏固經濟回升的重要性。若參考7月份PMI數據，內地第三季度經濟復甦力度仍存動能不足的情況。對比第一季度，第三季度內地投資的實際增長速度預計將高於第一季度，消費基本持平。綜觀而論，筆者預期內地第三季度經濟增長速度略高於第一季度的4.8%，或可達5.0%。若內地全年經濟增長要達到4.0%以上，第四季度增長速度更需要達5.6%以上。

 

(資料圖片)

 

　　在內地供應則領域，工業生產復甦看似受壓。觀察7月份PMI，製造業PMI生產指數環比下跌3個百分點至49.8%。較為明顯，內地市場需求不足是目前工業生產復甦較慢的主要原因，在統計局調查中，反映市場需求不足的製造業企業佔比連續4個月上升，7月份更超過五成。此外，貨運復甦亦較緩慢，近兩個月來，整車貨運物流指數距離去年同期存在約兩成的缺口，反映挑戰仍存。

 

　　在內地需求領域，基建仍屬國家最重要、以及確定性最強的穩增長政策，中央層面成立了推進有效投資重要項目協調機制，要在第三季度形成更多的項目量。另外，針對消費復甦是否具備持續性，將是第三及第四季度的不確定因素。目前，經過疫情的影響後，無論是消費能力還是消費意願都處於較低的水平。至於未來仍有機會零散發生的疫情，對潛在消費復甦的影響不能忽略。7月份受疫情影響，全國社會零售復甦力度需要嚴加觀察。內地房地產按揭事件對下半年房地產復甦的影響，亦需同步觀察。

 

　　目前， 內地東部沿海省份在目前的穩增長戰略中，角色重要任重道遠。若要評估全國經濟佔比，去年東部四省一市佔全國GDP的35.5%，再加上北京、山東，佔比達全國46.3%。今年上半年東部各省增長速度較慢，反向拖累全國經濟增長。故此，如何提振內地東部五省兩市在下半年經濟表現，讓經濟增長速度明顯強於上半年，將會成為「力爭實現最好結果」的戰略關鍵。

 

 

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