多層次研判內地通脹的後續影響

近日國家統計局公布7月份CPI和PPI數據，CPI同比上升2.7%，核心CPI同比增長0.8%，PPI同比上升4.2%。投資者該如何看待CPI？的確，CPI升幅不及預期，核心CPI再度回落。7月CPI同比增長不及此前市場預期的2.9%，通脹升幅主要源於豬肉和鮮菜等食品類別，而核心CPI短暫回升後再度回落，跌至去年4月份後的最低，反映出內需看似仍存挑戰，內生性通縮壓力浮現。

在另外一個範疇，該如何看待PPI，PPI明顯回落，與大宗商品價格持續下滑有關，7月份PPI下跌至4.2%，超過市場此前預期。當中，涉及翹尾因素和海外經濟體呈現衰退，衍生出憂慮因素，導致上游大宗商品價格進一步下滑，煤炭石油有色等行業出廠價格均呈現回落。

（CNS）

至於PPI於CPI之間的差異表現，值得研究，首先，CPI上升，PPI下跌，差別持續收窄。通脹有利拉升企業的毛利率、有利價格傳導，對農林牧漁、商貿零售、汽車、社服和食品飲料等產業有正面拉動作用。

至於在目前的宏觀環境，貨幣政策是否存在空間，值得研判。首先，油價上落但趨勢下滑，同時豬價缺乏大幅上升的誘因。故此，豬價油價同步上升到的風險或得以緩解。另外，經濟基本面屬於弱復甦狀態，整體通脹風險低於預期，同時海外輸入通脹壓力下降，核心通脹較弱，反映內地整體通漲溫和可控，不會導致貨幣政策轉向。

至於長期利率，有否影響，需要觀察5年期LPR的走勢。目前，內地穩地產的必要性和緊迫性不能忽視，非對稱減息依然有機會。不過，從政策上不搞大水漫灌是下半年內地貨幣政策的核心，如何改善內地信貸結構，下調企業融資成本和穩房地產市場屬未來需要處理的核心要素，故此，筆者估計5年期LPR仍存在調整及優化的空間。